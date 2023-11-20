Крайне правый политик Хавьер Милей, который не считался фаворитом второго тура президентских выборов в Аргентине, неожиданно победил, набрав более 56% голосов избирателей, передает Би-Би-Си.
Его соперник, министр экономики Серхио Масса признал поражение и пожелал успехов новому лидеру.
53-летнего звезду тиктока, музыканта, экономиста и телеведущего с взъерошенными волосами и густыми бакенбардами сравнивали с бывшим президентом США Дональдом Трампом и экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару из-за его резкого стиля и противоречивых высказываний.
Он, в частности, призывал «бросить больной песо ради доллара США» и обещал сжечь Центральный банк, чтобы покончить с «раком инфляции».
Как напоминает AFP, Милей выступал против абортов, за ношение огнестрельного оружия, обещал разорвать связи с ключевыми торговыми партнерами Аргентины – Китаем и Бразилией, а также ставил под сомнение число жертв военной диктатуры и отрицал, что причиной изменения климата является деятельность человека.
Перед вторым туром он сбавил обороты своей риторики, чтобы привлечь более умеренных избирателей, но в начале предвыборной кампании вышел на сцену с включенной бензопилой, символизируя радикальные изменения, которые он планирует провести в страдающем от экономических проблем государстве.
Кэти Уотсон, корреспондент Би-би-си в Южной Америке:
Борьба шла до самого конца, но победил бывший эксперт, который во время предвыборной кампании орудовал бензопилой.
Хавьер Милей, которого сравнивают с Дональдом Трампом и Жаиром Болсонару, пока не подвергался политическим испытаниям, но в этом отчасти и заключалась его привлекательность.
Его слова о введении доллара США в качестве официальной валюты в стране были встречены аплодисментами сторонников, в то время как многие экономисты говорили о финансовой катастрофе.
Неважно – в стране, где годовая инфляция сейчас превышает 140%, а двое из пяти человек живут в бедности, его победа доказывает, что аргентинцы сыты по горло традиционной политикой и экономическими катастрофами – и готовы попробовать что-то новое в попытке сделать свою жизнь лучше.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого Милей в ходе предвыборной кампании называл «злобным коммунистом», одним из первых пожелал новым властям успеха.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что результат выборов «печален для Латинской Америки».
Президент Чили Габриэль Борич заявил, что приветствует победу Милея, а Серхио Масса поблагодарил за достойное признание поражения.
Поздравил Милея и Дональд Трамп.
В должность новый президент вступит 10 декабря. Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес сказал, что готов начать передачу дел новому лидеру, но с победой его поздравлять не стал.