Гуманитарная помощь от Красного Креста не попала в Украину из-за отказа польских пограничников ее пропустить. Цистерны с нефтепродуктами и другими опасными веществами переполнили паркинги и обочины дорог.
Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает "Укринформ".
По словам представителя перевозочной компании из Львова Тараса Свитлыка, на границе сейчас находится большая часть грузовиков предприятия, а именно 24 тента (каркасные фуры – ред.) и восемь цистерн с горючим.
Также на польской дороге Т94 стоит большое количество цистерн UPG, WOG, SOCAR, добавил Свитлык.
По его словам, крупные нефтетрейдеры в Украине имеют запасы, поэтому нехватку топлива украинцы сейчас не почувствуют.
Зато польские пограничники заверили, что в первую очередь пропускают огнеопасные грузовики, фуры с продуктами, которые быстро портятся, и гуманитарную помощь для Украины, но украинские водители утверждают обратное.
Напомним:
Из-за блокирования польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе с Украиной сейчас в очередях на трех направлениях находится около 2900 грузовиков.