Автор: Александр ШЕЛЕСТ
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Тайм-коды: 00:00 начало. Сбор ко Дню инвалида
4:40 Ллойд Остин приехал
8:35 Банку ЗАКУПОРИЛИ по периметру
11:55 Кайманы ЧЕШУТСЯ!
14:40 Пробники оружия закончились
18:00 Йемен в космосе
20:25 Залужный нажал на кнопку СОС
23:35 Грань геостратегического баланса
26:55 Транзит власти. Кличко
30:15 Армия абсорбировало ВСЕ г*вно!
32:40 РАЗВОРОТ каяка в океане
36:50 Короткий ГЕШТАЛЬТ в Очакове
40:30 Война НЕ КИНО
44:03 Спасение ДЕТЕЙ
45:05 Анархист Милей - новый президент Аргентины
49:45 Аргентина отказалась от БРИКС
52:30 Одиночество в своем телефоне
56:35 Третья ТОЧКА - Тайвань
1:02:00 Гражданская авиация в Пхеньян
1:05:30 Зеленский поздравил Милея
1:07:50 Мобилизация Безуглой
1:11:00 Все ЭТО уже было!