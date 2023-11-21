



Тайм-коды: 00:00 начало. Сбор ко Дню инвалида

4:40 Ллойд Остин приехал

8:35 Банку ЗАКУПОРИЛИ по периметру

11:55 Кайманы ЧЕШУТСЯ!

14:40 Пробники оружия закончились

18:00 Йемен в космосе

20:25 Залужный нажал на кнопку СОС

23:35 Грань геостратегического баланса

26:55 Транзит власти. Кличко

30:15 Армия абсорбировало ВСЕ г*вно!

32:40 РАЗВОРОТ каяка в океане

36:50 Короткий ГЕШТАЛЬТ в Очакове

40:30 Война НЕ КИНО

44:03 Спасение ДЕТЕЙ

45:05 Анархист Милей - новый президент Аргентины

49:45 Аргентина отказалась от БРИКС

52:30 Одиночество в своем телефоне

56:35 Третья ТОЧКА - Тайвань

1:02:00 Гражданская авиация в Пхеньян

1:05:30 Зеленский поздравил Милея

1:07:50 Мобилизация Безуглой

1:11:00 Все ЭТО уже было!



