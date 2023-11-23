Исследование Британского Красного Креста показало, что беженцы из Украины в Великобритании имеют повышенный риск остаться без крыши над головой, и тысячи их семей могут выселить уже зимой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Исследование показало, что до конца 2023/2024 финансового года (то есть 31 марта 2024-го) 6220 семей украинских беженцев подадут заявки на получение помощи в связи с бездомностью. Это на 13% больше, чем в 2022/2023 финансовом году.

Почти 5000 этих семей, по прогнозам Британского Красного Креста, окажутся в ситуации "базовой формы бездомности", то есть будут вынуждены спать на улице, временно жить у знакомых или переселяться в общежития.

Согласно данным исследователей, семьи беженцев из Украины имеют вчетверо больший риск стать бездомными, чем другие семьи в Великобритании. Для сравнения, в 2022/2023 финансовом году 298 430 британских семей подали заявки на получение помощи в связи с бездомностью.

В отчете указывается, что такой повышенный риск для украинцев связан с риском разрыва отношений с хозяевами, языковым барьером и трудностями в ориентации на рынке жилья.

На сегодня в Британию прибыли более 192 тысяч беженцев из Украины. Они прибывают по двум основным государственным программам: Homes for Ukraine, в рамках которой беженцев принимают британские семьи, и Ukraine Family Scheme, которая позволяет украинцам приехать к родственникам, поселившимся в Британии.

В октябре Счетная палата британского правительства подсчитала, что почти 5000 семей украинцев, которые приехали в Великобританию в рамках правительственной программы Homes for Ukraine, являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой.