Детальнее о том, почему сократились расходы на восстановление Украины и почему поднимут зарплаты народным депутатам - в интервью РБК-Украина рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Три закона для получения 1,5 млрд евро

Украина для финансирования госбюджета до конца года ожидает получить 900 млн долларов от МВФ и еще транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,5 млрд евро.

Но для получения средств от ЕС, по ее словам, Украине нужно будет принять три закона - о независимости САП, закон об криминализации контрабанды и закон об усовершенствовании процесса отбора судей (№10140).

По закону о контрабанде еще идет дискуссия.

"Налоговый комитет и Минфин пытаются найти компромисс между требованием европейцев и видением бизнеса. Возможно, он будет состоять в повышении границ, с которых начинается криминализация контрабанды всех товаров. Может быть, в отсрочке вступления в силу данной нормы. Я думаю, нужно определить, какой формат этого законопроекта был бы для нас приемлем и предложить Еврокомиссии все же зачесть (выполнение условия, - ред.) в таком виде", - сказала Пидласа.

Налоговый комитет и Минфин пытаются найти компромисс между требованием европейцев и видением этого закона украинским бизнесом.

Покупательная способность не снизится

Расходы на социальные нужды в 2024 году увеличатся на 2,5%, но существенно на покупательной способности это не отразится.

"Честно, пожалуй, говорить было бы, что покупательная способность, по крайней мере, не снизится", - сказала Пидласа.

Тарифы и налоги поднимать пока не планируют

Тарифы для населения и налоги в следующем году поднимать пока не планируют.

"Я не думаю, что будет какое-то увеличение налогов. По крайней мере это не планируется", - заявила Пидласа.

Нет оснований ожидать и введения налога на самозанятых лиц.

"Сейчас нет жесткого условия о повышении тарифов для населения ни в одном документе (о финансировании со стороны МВФ и ЕС, - ред.). Я думаю, что в этот отопительный сезон мы 100% проходим без какого-либо повышения. Дальше будем вести переговоры", - сказала Пидласа.

Она отметила, что действует мораторий на повышение тарифов на газ и горячую воду до конца войны и еще на 6 месяцев после нее.

"Я думаю, что отменить его будет очень сложно - практически невозможно", - отметила она.

"Идиотское" соревнование с местной властью

Местные власти, которые заявляют о потерях от перераспределения НДФЛ в пользу госбюджета, похоже живут в другой Украине, считает Пидласа.

"Пока они подсчитывают, какие потери общин, мы подсчитываем, как обеспечить 17 триллионов гривен бюджетного запроса Минобороны на Вооруженные силы Украины. Это более чем в 5 раз превышает текущие расходы бюджета и почти в 9 раз превышает внутренний ресурс государства, который может быть направлен на оборону", - заявила депутат.

"Мы не считаем, сколько государство якобы теряет, когда перечисляет трансферты органам местного самоуправления. Мы не считаем, сколько средств, которые мы передаем, не обеспечены реальными расходными возможностями городов", - подчеркнула Пидласа.

Претензии местных властей сегодня неуместны, убеждена нардеп, и считает, что ситуация выглядит как "идиотское соревнование" между местной и центральной властями.

Из-за НБУ сократились расходы на восстановление

Сокращение перечисления в госбюджет от прибыли Нацбанка до 17,7 млрд гривен было неожиданным и для Минфина и для депутатов. Это стало причиной сокращения расходов на восстановительные работы.

"Национальный банк пользуется полной независимостью от всех органов власти, в том числе от Верховной рады. Хотя они отчитываются в Верховной раде. Но, тем не менее, я не знаю, что там произошло. Но, кстати, это одна из причин, почему все восстановление порезали - просто не из чего финансировать. По сути деньги Нацбанка в этом году финансировали половину Фонда ликвидации, а еще половину - активы национализированных в 2022 году российских банков", - заявила Пидласа.

Почему поднимут зарплаты народным депутатам

Зарплаты депутатов увеличиваются автоматически, потому что они привязаны к прожиточному минимуму.

"Я лично подавала правку о том, чтобы заморозить все выплаты народным депутатам на уровне 2023 года. Потому что это справедливо, и соответственно не пришлось бы увеличивать фонд оплаты труда нардепов. Это программа, которая называется "осуществление законотворческой деятельности Верховной рады", - заявила Пидласа.

Она подчеркнула, что депутаты из разных партий не поддержали эту идею.

"Причем во всех партиях, кроме ОПЗЖ, у которых "дворцы золотые", были люди, которые говорили, что живут на зарплату и не имеют финансовой подушки безопасности", - сказала Пидласа.

Критической проблемы для бюджета 2024 года пока нет

Какой-либо критической проблемы для бюджета 2024 года пока нет.

"Скорее всего, Конгресс примет бюджет с помощью для нас. То, что сейчас разгоняют "зраду" о том, что они приняли промежуточный бюджет без помощи Украине... Но нам не нужна была помощь на три месяца, нам нужна помощь на весь год. Работа продолжается с обеими партиями в Конгрессе. Есть, скажу так, надежда, что все будет хорошо", - считает Пидласа.