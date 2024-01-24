Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск лидера запрещённой Коммунистической партии Украины Петра Симоненко. Карточка главы Компартии появилась в базе розыска Министерства внутренних дел.

Сообщается, что Симоненко “скрывается от органов следствия” с августа 2023 года.

Напомним, именно тогда СБУ объявила главному коммунисту о подозрении. Утверждалось, что российская армия в начале марта 2022 года вывезла его в РФ — во время оккупации части Киевской области.

Дело Петра Симоненко – что известно

Летом 2023 года Служба безопасности Украины объявила Петру Симоненко о подозрении. Он поддержал российскую агрессию после начала полномасштабного вторжения, обратился к высшему руководству РФ с просьбой эвакуировать его вместе с семьей.

Тогда Симоненко находился во временно оккупированном поселке Березовка Макаровского района Киевской области. Однако в Кремле дали приказ отправить туда отряд с российскими спецназовцами.

Когда они приехали в Киевскую область, бывший народный депутат лично встретил российских оккупантов, а затем временно поселил в собственном доме. Позже подразделение спецназовцев РФ сопровождало Симоненко и его семью через российские блокпосты в Беларусь.

Вскоре Симоненко выехал в Россию, где был назначен заместителем главы Центрального комитета международного коммунистического объединения Союз коммунистических партий — коммунистической партии Советского Союза.

Какие подозрения объявлены Симоненко

Бывшему народному депутату Петру Симоненко сообщили о подозрении по двум статьям действующего Уголовного кодекса Украины. Среди них: