Тайм-коды:
00:00 Начало
1:30 Что происходит с Америкой? Граница с Мексикой
3:20 В Америку легче попасть нелегально 5:00 Демократы - голос мигрантов
6:25 Южные штаты НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ!
9:20 Компромисс на границе
11:03 Партнерство невозможно
11:40 Замена населения США
14:50 Что такое Америка?
16:15 Момент истины
17:00 Отделение Техаса
18:50 В США не знают, что делать с Украиной
19:54 Нагоняй Джонсону
21:10 Праймериз республиканцев
22:20 Электорат радикальнее политиков
24:00 Ответ Зеленского Трампу. Пенни Прицкер
25:40 Музыка Давоса закончилась
27:40 Мягкая лапка Салливана
29:00 Вопрос хуситов. Бомбежки Йемена
30:23 Что делать с теми, кто не боится?
32:00 Призывы Пакистана и Ирана сдерживаться
36:20 Хавьер Милей и социализм
38:30 Государство и религия
39:50 Путь смерти Зеленского.
41:30 Зачем нужна ПРЕДЕЛЬНАЯ жертва?
42:30 Вымирание украинцев
43:25 Китай отмахнулся от Украины
47:05 Договор с Сунаком
52:20 Последний актив Украины
53:00 Когда все закончится?
54:50 Каждый хочет получить кусочек
55:55 Позиции сторон ЧЕТКИЕ