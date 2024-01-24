Тайм-коды:

00:00 Начало

1:30 Что происходит с Америкой? Граница с Мексикой

3:20 В Америку легче попасть нелегально 5:00 Демократы - голос мигрантов

6:25 Южные штаты НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ!

9:20 Компромисс на границе

11:03 Партнерство невозможно

11:40 Замена населения США

14:50 Что такое Америка?

16:15 Момент истины

17:00 Отделение Техаса

18:50 В США не знают, что делать с Украиной

19:54 Нагоняй Джонсону

21:10 Праймериз республиканцев

22:20 Электорат радикальнее политиков

24:00 Ответ Зеленского Трампу. Пенни Прицкер

25:40 Музыка Давоса закончилась

27:40 Мягкая лапка Салливана

29:00 Вопрос хуситов. Бомбежки Йемена

30:23 Что делать с теми, кто не боится?

32:00 Призывы Пакистана и Ирана сдерживаться

36:20 Хавьер Милей и социализм

38:30 Государство и религия

39:50 Путь смерти Зеленского.

41:30 Зачем нужна ПРЕДЕЛЬНАЯ жертва?

42:30 Вымирание украинцев

43:25 Китай отмахнулся от Украины

47:05 Договор с Сунаком

52:20 Последний актив Украины

53:00 Когда все закончится?

54:50 Каждый хочет получить кусочек

55:55 Позиции сторон ЧЕТКИЕ