В Белгородской области в среду был сбит военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, утверждает Минобороны России. Согласно заявлению, удар был нанесен из Харьковской области. В украинском генштабе сообщили, что точной информации об этом пока нет, пишет Би-би-си.
Что заявили в Москве
На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, утверждает Минобороны России. То есть 74 человека. Все они погибли при крушении самолета.
Согласно утверждению российского военного ведомства, ВСУ запустили две ракеты из зенитно-ракетного комплекса, находившегося в Харьковской области в районе села Липцы. Минобороны заявляет, что запуск зафиксировали российские радиолокационные средства.
Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, якобы находившихся на борту разбившегося Ил-76. В нем 65 фамилией.
Ранее телеграм-каналы и провоенные блогеры сообщили о падении Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области, опубликовав видео, на котором, предположительно, видно, как самолет падает и взрывается на земле.
Кремль отказался комментировать сообщения о самолете.
«Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться», — заявил утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам Владимир Путин пока ничего не сказал.
Что говорят в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский днем не реагировал на ситуацию с российским военным самолетом, а его советник Михаил Подоляк заявил агентств Reuters: «Комментарии будут чуть позже. Необходимо время для уточнения всех данных».
Украинские СМИ поначалу утверждали, ссылаясь на источник в ВСУ, что крушение Ил-76 в Белгородской области — «это их работа». Такую цитату давали «Украинская правда» и «РБК-Украина». По версии источника, упавший Ил-76 перевозил не пленных, а, «вероятно», ракеты для ЗРК С-300.
Позже оба издания отредактировали сообщения, убрав слова о «работе» украинских военных. В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили ВСУ, поскольку «еще выясняют информацию», пишет издание «Суспільне».
Украинская служба Би-би-си обратилась за комментарием в украинский генштаб, Минобороны и главное управление военной разведки (ГУР). Генштаб официально сообщил, что точной информации о ситуации нет, выясняются обстоятельства.
ГУР подтвердил при этом, что 24 января должен был состояться обмен пленными. «Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит», — сказал представитель управления Андрей Юсов «Радио Свобода».
Обмен пленными должен было состояться состояться в среду во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе, говорится в заявлении Минобороны России.
Картина крушения Ил-76
Рассуждает корреспондент Би-би-си Павел Аксенов
Российские телеграмм-каналы утверждают, что Ил-76, разбившийся в Белгородской области, был сбит украинской ПВО. Подтверждением этой информации могло бы стать видео, на котором заметен след от ракеты или сам момент поражения самолета.
Но такого видео нет, а на основе опубликованного ролика сделать однозначные выводы о причинах падения самолета сложно — на нем засняты лишь его последние секунды, а сам Ил-76 виден довольно плохо.
На ролике заметно, как самолет направляется к земле. В какой-то момент от него отваливается большой фрагмент, после чего, предположительно, в районе левого крыла вспыхивает пламя.
Это не может быть однозначным свидетельством того, что самолет сбили, как и опровержением этой версии.
Место, где упал самолет, находится примерно в 90 километрах от украинской границы. Потенциально это позволяет Украине использовать некоторые зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия.
Например, сбивать самолеты на таком удалении могли бы ЗРК Patriot или «Бук». IRIS-T SLM, который стоит на вооружении ВСУ, имеет дальность в 40 километров и вряд ли мог бы ударить на такое расстояние.
За 10 дней до крушения Ил-76 над Азовским морем был сбит самолет А-50, который был построен на базе Ил-76, а также сильно поврежден Ил-22. По одной из версий, его сбили украинские военные. Оба самолета находились на расстоянии приблизительно 150 километров от ближайшей территории, контролируемой ВСУ. Так что теоретически такая возможность может быть.
В случае, если Украина, как утверждают российские комментаторы, использовала ЗРК Patriot, то дальность его ракет семейства PAC 2 составляет 160 километров. С одной стороны, при такой дальности можно не подтягивать комплекс к самой границе, рискуя попасть под удар российских дронов или артиллерии. С другой — его ценность и роль в обороне стратегически важных объектов очень велика. Неизвестно, стали бы украинцы рисковать таким важным оружием для поражения самолета, когда ими можно сбивать «Кинжалы».
При обсуждении возможной передачи Украине западных вооружений, в частности, ракет «земля-земля», как сообщалось в прессе, в США высказывали опасения того, что ВСУ будет использовать их против целей на территории России. Однако официальных подтверждений того, что такие ограничения формально установлены, не было.
Пленные и Ил-76
Рассказывает корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко
Нет ничего странного в том, что при проведении обменов может использоваться авиация.
Да, на кадрах обменов мы обычно видим, что пленных к точке встречи подвозят на автобусах. Но если речь идет о пленных, которых за месяцы, а то и годы плена успели переместить в места заключения, расположенные в глубине территории России, то ближе к границе их надо как-то доставить.
Тем более что эта доставка часто должна быть максимально оперативной: переговоры об обмене сложны и динамичны, и вполне возможно, что доставить человека из условной Тюмени в Белгород, к границе с Харьковской областью, нужно немедленно.
В интервью родственников ранее обменянных украинских военных легко найти упоминания о том, что в перевозке пленных к месту обмена использовались самолеты. Причем именно Ил-76.