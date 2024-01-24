В Белгородской области в среду был сбит военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, утверждает Минобороны России. Согласно заявлению, удар был нанесен из Харьковской области. В украинском генштабе сообщили, что точной информации об этом пока нет, пишет Би-би-си.

Что заявили в Москве

На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, утверждает Минобороны России. То есть 74 человека. Все они погибли при крушении самолета.

Согласно утверждению российского военного ведомства, ВСУ запустили две ракеты из зенитно-ракетного комплекса, находившегося в Харьковской области в районе села Липцы. Минобороны заявляет, что запуск зафиксировали российские радиолокационные средства.

Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, якобы находившихся на борту разбившегося Ил-76. В нем 65 фамилией.

Самолет Ил-76, согласно заявлению Минобороны, летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Он упал в пяти-шести километрах от села Яблонево, разрушений на земле нет, сообщил ТАСС настоятель местного храма.





Ранее телеграм-каналы и провоенные блогеры сообщили о падении Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области, опубликовав видео, на котором, предположительно, видно, как самолет падает и взрывается на земле.

Кремль отказался комментировать сообщения о самолете. «Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться», — заявил утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам Владимир Путин пока ничего не сказал.

Что говорят в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский днем не реагировал на ситуацию с российским военным самолетом, а его советник Михаил Подоляк заявил агентств Reuters: «Комментарии будут чуть позже. Необходимо время для уточнения всех данных».

Украинские СМИ поначалу утверждали, ссылаясь на источник в ВСУ, что крушение Ил-76 в Белгородской области — «это их работа». Такую цитату давали «Украинская правда» и «РБК-Украина». По версии источника, упавший Ил-76 перевозил не пленных, а, «вероятно», ракеты для ЗРК С-300.

Позже оба издания отредактировали сообщения, убрав слова о «работе» украинских военных. В Минобороны Украины пока не могут подтвердить, что самолет поразили ВСУ, поскольку «еще выясняют информацию», пишет издание «Суспільне».

Украинская служба Би-би-си обратилась за комментарием в украинский генштаб, Минобороны и главное управление военной разведки (ГУР). Генштаб официально сообщил, что точной информации о ситуации нет, выясняются обстоятельства.

ГУР подтвердил при этом, что 24 января должен был состояться обмен пленными. «Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит», — сказал представитель управления Андрей Юсов «Радио Свобода».

Обмен пленными должен было состояться состояться в среду во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе, говорится в заявлении Минобороны России.

Картина крушения Ил-76

Рассуждает корреспондент Би-би-си Павел Аксенов

Российские телеграмм-каналы утверждают, что Ил-76, разбившийся в Белгородской области, был сбит украинской ПВО. Подтверждением этой информации могло бы стать видео, на котором заметен след от ракеты или сам момент поражения самолета.

Но такого видео нет, а на основе опубликованного ролика сделать однозначные выводы о причинах падения самолета сложно — на нем засняты лишь его последние секунды, а сам Ил-76 виден довольно плохо.

На ролике заметно, как самолет направляется к земле. В какой-то момент от него отваливается большой фрагмент, после чего, предположительно, в районе левого крыла вспыхивает пламя.

Это не может быть однозначным свидетельством того, что самолет сбили, как и опровержением этой версии.

Место, где упал самолет, находится примерно в 90 километрах от украинской границы. Потенциально это позволяет Украине использовать некоторые зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия.

Например, сбивать самолеты на таком удалении могли бы ЗРК Patriot или «Бук». IRIS-T SLM, который стоит на вооружении ВСУ, имеет дальность в 40 километров и вряд ли мог бы ударить на такое расстояние.

За 10 дней до крушения Ил-76 над Азовским морем был сбит самолет А-50, который был построен на базе Ил-76, а также сильно поврежден Ил-22. По одной из версий, его сбили украинские военные. Оба самолета находились на расстоянии приблизительно 150 километров от ближайшей территории, контролируемой ВСУ. Так что теоретически такая возможность может быть.

В случае, если Украина, как утверждают российские комментаторы, использовала ЗРК Patriot, то дальность его ракет семейства PAC 2 составляет 160 километров. С одной стороны, при такой дальности можно не подтягивать комплекс к самой границе, рискуя попасть под удар российских дронов или артиллерии. С другой — его ценность и роль в обороне стратегически важных объектов очень велика. Неизвестно, стали бы украинцы рисковать таким важным оружием для поражения самолета, когда ими можно сбивать «Кинжалы».