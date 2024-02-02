Президент России Владимир Путин анонсировал проведение интеграции оккупированных территорий Украины в состав страны-агрессора в течение следующих шести лет.

Как сообщается в отчете Американского института изучения войны, он планирует до 2023 года уравнять захваченные территории Украины с РФ в "ключевых сферах", однако не указывается, в каких именно. По мнению аналитиков, это доказывает, что Путин не собирается идти на территориальные уступки.

Кроме того, глава Кремля призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать свою работу на временно оккупированных территориях Украины. По его словам, субъекты РФ уже якобы наладили патронатные связи с украинскими землями, временно находящимися под контролем страны-террористки.

В то же время захватчики продолжают депортировать украинских детей с временно оккупированных территорий. Аналитики ISW приводят слова омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, который отметил, что Украина уже смогла вернуть лишь 388 детей. Как добавляется, после ордера Международного уголовного суда на арест Путина и назначенной Кремлем уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой Россия стала более охотно возвращать депортированных украинских детей.

Война в Украине - заявления Путина

Недавно президент России заявил, что между РФ и Украиной стоит создать "демилитаризованную зону" для вывода российской территории "из-под огневой досягаемости" Украины.

Путин начал злорадствовать по поводу сопротивления России международным санкциям и якобы экономической устойчивости страны, несмотря на все усилия Запада, чтобы перекрыть Москве нефтяные доходы и лишить ее военных технологий.

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