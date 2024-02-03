Лидеры Европейского союза сегодня, 1 февраля, в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter.

"Мы договорились. Все 27 лидеров договорились о дополнительном 50-миллиардном пакете поддержки для Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предполагаемое финансирование для Украины", - написал Мишель.

Он добавил, что ЕС берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины.

"Мы знаем, что поставлено на карту", - добавил глава Евросовета.

Как удалось добиться соглашения?

Если коротко, по информации из СМИ, лидеры сошлись на том, что Еврокомиссия будет ежегодно проводить мониторинг средств, выделенных Украине, а Евросовет будет проводить на этой основе дебаты. И, как отметил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, Венгрия не будет иметь права на вето в вопросе выделения финансовой помощи Украине.

Впрочем, издание The Guardian со ссылкой на итоговый документ саммита приводит детали, а именно: лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Украине, а в случае необходимости - пересмотреть ее через 2 года. По данным издания, лидеры также согласились на два условия, которые потребовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Первая - после двух лет Еврокомиссия проведет "обзор расходов". И по этому поводу будет отдельное голосование. Второе - была принята "дополнительная мера по механизму выдвижения условий верховенства права".

Относительно второго условия издание разъясняет: в 2020 году лидеры договорились создать новый механизм, который позволит блоку приостановить финансирование для государства-члена в случае, если оно не выполняет норм блока, связанных с судебной системой.

Позже механизм был запущен, чтобы остановить часть финансирования Венгрии от ЕС. То есть, таким образом, Орбан согласился отдать свой голос в обмен на размораживание европейских денег для Венгрии.

Кроме того, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля сообщил и о других рычагах влияния. По его словам, премьер Венгрии дал "зеленый свет" после серии встреч минувшей ночью и сегодня утром с премьер-министрами Италии, Франции и канцлером Германии.

Как реагируют на Украине и ЕС

Украина

Премьер-министр

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля и лидеров государств-членов ЕС за непреклонную поддержку.

"Каждый ваш голос - это весомый вклад в нашу общую победу", - написал Шмыгаль.

Он напомнил, что Ukraine Facility - это четырехлетняя программа общим объемом 50 млрд евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита.

"Еще один компонент программы предполагает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах. Он позволит привлечь дополнительные средства для инвестиций", - добавил премьер.

Президент

Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу Евросовета Шарля Мишеля и лидеров стран-членов ЕС. Но напомнил, что военная помощь Украине тоже не менее важна.

"Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами. Это еще раз доказывает мощное единство Евросоюза. Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", - написал Зеленский.

ЕС

Премьер-министр Латвии

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что одобрение 50 млрд помощи Украине является "прекрасной новостью для безопасности Латвии и всей Европы".

Глава Еврокомисии

В свою очередь реакцию в сети обнародовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский совет выполнил наши приоритеты. Поддержка Украины. Борьба с нелегальной миграцией. Поддержка европейской конкурентоспособности. Хороший день для Европы", - написала она.

Премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас акцентировала, что сегодняшнее соглашение "демонстрирует единство ЕС и то, что вместе мы можем добиться результатов".

Премьер Бельгии

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что это соглашение показывает - что ЕС выполняет обещанное.

"ЕС выполняет свое обещание Украине. Мы еще раз подтверждаем единство 27 стран-членов", - отметил он.

50 млрд евро для Украины и вето Венгрии: предыстория

Следует напомнить, что в середине декабря 2023 года лидеры ЕС собирались на саммит, во время которого они одобрили начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, они рассматривали выделение Киеву 50 млрд евро на 4 года в рамках программы Ukraine Facility. Впрочем, касательно финансирования положительного решения достичь не удалось из-за вето Венгрии. Европейские лидеры решили перенести этот вопрос на 1 февраля 2024 года.

Поскольку выделение Украине 50 млрд нуждается в консенсусе между всеми членами Евросовета, то венгерская сторона, пользуясь возможностью, выдвигала разные условия после которых она "готова идти на встречу". То премьер Венгрии Виктор Орбан предлагал отделить финансовую помощь Украине от бюджета ЕС, то свой "механизм", а с последнего - чтобы части пакета на 50 млрд евро утверждались ежегодно.

Но накануне СМИ узнали, как лидеры ЕС могут обойти вето Венгрии. Reuters со ссылкой на последнюю версию итогов саммита писало, что европейские лидеры предложат ежегодные дебаты по пакету помощи Украине. Это, как отмечало издание, может не дать Будапешту ветировать деньги.

Что такое Ukraine Facility

В июне Европейская комиссия предложила увеличить бюджет ЕС на следующие четыре года на 66 млрд евро, из которых 50 млрд (в рамках Ukraine Facility) предусмотрены для финансовой поддержки Украины. Эту инициативу поддержал Европарламент.

Программа Ukraine Facility предусматривает выделение до 50 млрд евро на период 2024-2027 годов. Эта программа будет поддерживать усилия по макрофинансовой стабильности, восстановлению и модернизации, одновременно реализуя ключевые реформы на пути вступления Украины в ЕС. А также переход к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике, которая постепенно приводится в соответствие с правилами и стандартами Евросоюза.

Ранее сообщалось, что пакет помощи Украине на сумму 50 млрд евро - Ukraine Facility - будет состоять из 17 млрд евро грантов и 33 млрд евро займов. А как заявляла президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, планируется покрыть до 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года.

Так или иначе, в ЕС уверяли, что без поддержки Украину не оставят. Так, посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что у ЕС всегда есть "план Б" на случай чего. Детальнее о саммите ЕС и 50 млрд евро Украине - читайте в нашем материале.