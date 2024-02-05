В воскресенье 4 февраля сенаторы США обнародовали двухпартийный законопроект на $118 млрд, который предусматривает финансирование охраны границ США, военную помощь Украине, Израилю и другим союзникам США, передает агентство Associated Press.



Теперь законопроект должен пройти голосование в Конгрессе и выдержать скептицизм республиканцев, в том числе — спикера Палаты представителей Майка Джонсона.



Предложение может стать шансом для президента США Джо Байдена возобновить военную помощь Украине. Важность этой внешнеполитической цели разделяют лидер большинства в Сенате, сенатор-демократ Чак Шумер, и лидер республиканцев в Сенате, сенатор Митч Макконнелл. Сенат может провести голосование по этому законопроекту в ближайшие дни несмотря на противодействие со стороны консерваторов.



Поскольку Конгресс не смог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США прекратили поставки Киеву боеприпасов и ракет.



В заявлении Байдена говорится, что предложение Сената «позволит Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защитить себя от российской агрессии». Говоря о границе, Байден отметил, что иммиграционная система сломана уже давно, и настало время ее исправить. «Это сделает нашу страну более безопасной, сделает нашу границу более надежной, позволит относиться к людям справедливо и гуманно, сохраняя возможности легальной иммиграции, что соответствует нашим национальным ценностям», — сказал Байден.

Новый законопроект также предусматривает инвестиции в оборонную промышленность США, военную помощь Израилю в размере $14 млрд, выделение почти $5 млрд союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и оказание гуманитарной помощи гражданскому населению, оказавшемуся в зоне конфликта в Украине и в секторе Газа.

После обнародования законопроекта Шумер сказал журналистам, что никогда еще не работал так тесно с Макконнеллом. Он назвал законопроект «монументальным шагом» к укреплению национальной безопасности внутри страны и за рубежом. Шумер отметил, что без помощи США Украина может пасть под натиском России и поставить под угрозу Восточную Европу.

Макконнелл в своем заявлении сказал, что Сенат должен быть «готов действовать».

«Суверенитет Америки подвергается испытанию здесь, дома, а наш авторитет испытывают на прочность воодушевленные противники по всему миру», — сказал Макконнелл. «Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не решатся сами собой, и наши противники не будут ждать, пока Америка наберется решимости, чтобы ответить на них».

Пытаясь преодолеть сопротивление республиканцев Палаты представителей, Макконнелл в прошлом году настоял на том, чтобы изменения в пограничной политике были включены в пакет финансирования национальной безопасности. Законопроект должен был пересмотреть систему предоставления убежища на границе, ускорив и ужесточив ее применение, а также наделить президентов новыми полномочиями по немедленной высылке мигрантов, если власти перегружены количеством людей, обращающихся за убежищем.

В преддверии президентских выборов в США Байден и многие демократы поддержали идею строгого контроля на границах, в то время как бывший президент Дональд Трамп и его союзники раскритиковали предложенные меры как недостаточные.



Республиканцы также не хотят отдавать Байдену политическую победу в вопросе, который они считают одним из его самых уязвимых мест.

Они утверждают, что у президентов и так достаточно полномочий для борьбы с незаконным пересечением границ. Республиканцы в Палате представителей настаивают на своей, более жесткой версии закона о безопасности границ.



Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, рассказал в воскресенье в программе NBC «Meet the press», что пытался привлечь республиканцев Палаты представителей к переговорам с Сенатом, но получил отказ. Он добавил, что не знает деталей законопроекта, но считает, что решением пограничных проблем должно стать предложение Палаты представителей о жестких иммиграционных мерах.



Он также дал понять, что он — а не Трамп — будет решать, выносить ли законопроект на обсуждение, если он получит одобрение в Сенате.



В субботу 3 февраля Джонсон отметил, что Палата представителей будет голосовать по отдельному пакету военной помощи Израилю на сумму $17,6 млрд — такой шаг позволит республиканцам Палаты представителей продемонстрировать поддержку Израиля отдельно от сенатского соглашения.



Пока неясно, пройдет ли законопроект в Сенате. Предложение о границе, на согласование которого ушли месяцы, направлено на получение контроля над системой предоставления убежища. Эта система была перегружена рекордным числом мигрантов, прибывающих на границу. Законопроект предлагает пересмотреть систему, ужесточив и ускорив правоприменительные меры. Если число нелегальных пересечений границы превысит 5000 в день в среднем за пять дней, автоматически начнут действовать полномочия по выдворению, и мигранты будут отправляться обратно в Мексику без возможности даже подать прошение о предоставлении убежища. При достижении отметки 4000 пересечений границы в день, у администрации президента будет возможность использовать полномочия по депортации.



Байден уже заявлял, что готов воспользоваться ими, чтобы «перекрыть границу», как только законопроект будет подписан.



На уровне штатов губернаторы-республиканцы рассматривают возможность отправки войск Национальной гвардии на границу. Техасский губернатор Грег Эббот, который 4 февраля во главе группы из более чем десятка других губернаторов-республиканцев вновь отправился на южную границу в районе Игл-Пасс, был поддержан членами своей партии в противостоянии с администрацией Байдена по вопросам обеспечения соблюдения иммиграционного законодательства.

Опубликованный законопроект предусматривает выделение $20 млрд на обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства, включая найм тысяч новых сотрудников для рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, а также сотен пограничников. Часть этих средств пойдет на содержание приютов и служб в городах США, которые в последние месяцы с трудом справляются с наплывом мигрантов.



В случае принятия законопроекта, мигранты, ищущие убежища в США от преследования в своей стране, столкнутся с более жестким и быстрым процессом рассмотрения заявлений. Стандарты первичных собеседований, известных как проверка на наличие обоснованных опасений, будут повышены, и многие будут проходить их в течение нескольких дней после прибытия на границу. Окончательные решения по их ходатайствам о предоставлении убежища будут приниматься в течение нескольких месяцев, а не так, как сейчас, когда ожидание зачастую затягивается на годы.

Среди демократов ужесточение стандартов предоставления убежища вызвало обеспокоенность, особенно у прогрессивных и испаноязычных законодателей. Хотя представители обеих партий открыто критикуют обсуждаемую политику, многие воздерживаются от окончательных суждений до ознакомления с текстом законопроекта, который ранее держался в секрете.

Выделение $14 млрд на военную поддержку Израиля способно расколоть голоса демократов. Независимый сенатор Берни Сандерс из Вермонта настаивает на том, чтобы исключить из $10 млрд на наступательное вооружение для Израиля, сохранив при этом средства на оборонительные системы.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис в интервью программе ABC «This week» заявил, что поддержит законопроект, если он попадет в Палату представителей.

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