Актуальное состояние с выделяемой помощью Украине

8 февраля, Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса о границе с Мексикой.

Для вынесения на рассмотрение необходимо 60 голосов сенаторов, а это означает, что не менее 9 республиканцев поддержали эту процедуру.

Для принятия билля необходим только 51 голос сенаторов или 50 голосов плюс голос вице-президента, председательствующего в Верхней палате. В силу этого пакет в нынешнем виде выглядит вполне проходным через Сенат.

“Побочным” эффектом внесения нового пакета стало возобновление нападок правых республиканцев на престарелого лидера партийного меньшинства в Сенате Митча Макконнелла.

Сенатор Рэнд Пол [он несколько экзотичный вариант консерватора – правый либертарианец; можно провести параллели с нынешним президентом Аргентины Хавьером Милеем] заявил в эфире Fox News, что Макконнелл не выражает интересы избирателей и соратников по партии.

ЦИТАТА «Он совершенно оторвался от республиканцев Кентукки, консервативных республиканцев. Он выступает за то, чтобы все эти деньги [более $60 млрд.] пошли на Украину. Мы этого не поддерживаем. Я имею в виду, что никто в Кентукки этого не поддерживает (...)

Его рейтинг в Кентукки почти ниже нуля. Это самый низкий показатель среди всех выборных должностных лиц в США. Он работает с Байденом и [лидером демократического большинства в Сенате] Шумером, чтобы направить ваши деньги на Украину, но не работает с консерваторами».

Справедливости ради отметим, что в варианте, предложенном Администрацией, минимум половина выделяемых средств остается в США [в одном из компромиссных вариантов, предложенных республиканцами – более двух третей!]

Впрочем, даже если Сенат утвердит этот законопроект, то далее он идет в Палату представителей. Там республиканцы заняли жесткую позицию – “сначала – граница, потом – Украина”. Вопрос в том, выдержит ли давление спикер Майк Джонсон, – если он поставит билль на голосование, то 6-7 “ренегатов” в рядах республиканцев вполне могут найтись.

The New York Times со ссылкой на свои источники утверждает, что в Белом доме рассматривают вариант “заставить” европейские страны платить за американское оружие и отправлять его на Украину.

Это один из вариантов действий на случай, если Конгресс продолжит блокировать выделение помощи [отметим, что в связи с тем, что бюджеты стран ЕС и сообщества в целом приняты, речь может идти о сравнительно небольших суммах. Да и европейцы на свои деньги хотят закупать оружие европейского же производства].

Другие варианты на рассмотрении [в изложении NYT]:

конфискация российских активов – сталкивается со сложностями, а также потребует согласие все того же Конгресса;

“круговой” обмен вооружениями, как сделали Япония и Южная Корея, поставив свои артиллерийские снаряды Штатам, дав тем самым Вашингтону возможность передавать больше Украине.

Официально же в Белом доме утверждают, что сосредоточены только на сделке в Конгрессе.

9 февраля в Киев приезжала 2-хпартийная делегация американских конгрессменов во главе с главой комитета по разведке Майком Тернером [республиканец]. Кроме него в делегации по 2 республиканца и демократа.

The Guardian сообщает, что глава бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертвельдт утверждает, – для Украины недостаточно €50 млрд, выделенных ЕС до 2027 года. Оценка “невоенных потребностей” Украины составляет €3 млрд в месяц или €36 млрд в год.

ЦИТАТА “В среднем Украине будет доступно €12,5 млрд в год. По договоренности между ЕС и США, каждый из них возьмет на себя половину украинских потребностей, то есть по €18 млрд евро для ЕС и США. Таким образом, Ukraine Facility [программа, в рамках которой Украина получит €50 млрд.] ежегодно будет недополучать не менее €5,5 млрд от обязательств ЕС”.

При этом с американским вкладом – полная неопределённость…

Источник