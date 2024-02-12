Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами, из-за которых государство понесло 967 миллионов гривен убытков.
Как пишет "Экономическая правда", об этом сообщают пресс-службы НАБУ и СБУ.
Следствие установило, что в 2014 году суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства.
По данным правоохранителей, они добились передачи горюче-смазочных материалов госпредприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц.
Кроме этого, топ-чиновник обеспечил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями МВД, действиями которых на местах руководили члены преступной организации.
Впоследствии госпредприятие под предлогом "вынужденности продажи" в полном объеме реализовало сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании.
Правоохранители сообщили о подозрении:
- бывшему и.п. Главы Администрации Президента Украины, народному депутату Украины, руководителю одного из комитетов Верховной Рады Украины, соорганизатору преступной организации;
- предпринимателю, соорганизатору ПО;
- экс-директору государственного предприятия;
- экс-заместителю директора государственного предприятия;
- менеджеру государственного предприятия;
- руководителю частного общества.
По данным источников ЭП в правоохранительных органах, о подозрении, в частности, сообщили бывшему народному депутату, и.о. Главы Администрации президента в 2014 году Сергею Пашинскому.
В СБУ уточнили, что для создания видимости, что арестованные нефтепродукты переданы для нужд Министерства обороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны рассчиталось в полном объеме.
В 2020 году суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства вышеупомянутых нефтепродуктов и средств, полученных от их реализации. Однако, по данным следствия, весь объем нефтепродуктов и все вырученные от их реализации средства в то время уже были присвоены участниками преступной организации, а государственный бюджет получил убытки в размере не менее 967 млн грн.
Напоминаем:
Утром 12 февраля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о национализации нефтепродуктов олигарха Курченко. Экс-депутат отверг информацию о вручении ему подозрения.