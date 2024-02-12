Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами, из-за которых государство понесло 967 миллионов гривен убытков.

Как пишет "Экономическая правда", об этом сообщают пресс-службы НАБУ и СБУ.

Следствие установило, что в 2014 году суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства.

"Один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса, который имел "нужные" связи в государственных и правоохранительных органах, совместно с топ-чиновником Администрации Президента Украины разработали схему завладения арестованным имуществом и создали для этого преступную организацию", - отмечают детективы.

По данным правоохранителей, они добились передачи горюче-смазочных материалов госпредприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц.

Кроме этого, топ-чиновник обеспечил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями МВД, действиями которых на местах руководили члены преступной организации.

Впоследствии госпредприятие под предлогом "вынужденности продажи" в полном объеме реализовало сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании.

"Частично полученные за это средства вывели на счета других подконтрольных субъектов хозяйствования, в то время как в государственный бюджет не поступило ни одной гривны. Общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате реализации схемы, составляет 967 млн грн", - добавили в НАБУ.

Правоохранители сообщили о подозрении:

бывшему и.п. Главы Администрации Президента Украины, народному депутату Украины, руководителю одного из комитетов Верховной Рады Украины, соорганизатору преступной организации;

предпринимателю, соорганизатору ПО;

экс-директору государственного предприятия;

экс-заместителю директора государственного предприятия;

менеджеру государственного предприятия;

руководителю частного общества.

По данным источников ЭП в правоохранительных органах, о подозрении, в частности, сообщили бывшему народному депутату, и.о. Главы Администрации президента в 2014 году Сергею Пашинскому.

В СБУ уточнили, что для создания видимости, что арестованные нефтепродукты переданы для нужд Министерства обороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны рассчиталось в полном объеме.

"Но МОУ получило всего 1,6% из т.н. "нефтепродуктов Курченко". Все остальное - это были нефтепродукты закупленные у той же группы компаний, которая, в свою очередь, закупала их в РФ и Беларуси. В это же время фигуранты реализовали такую же номенклатуру товара на свою группу компаний по цене вдвое дешевле, чем на Вооруженные силы", - добавили правоохранители.

В 2020 году суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства вышеупомянутых нефтепродуктов и средств, полученных от их реализации. Однако, по данным следствия, весь объем нефтепродуктов и все вырученные от их реализации средства в то время уже были присвоены участниками преступной организации, а государственный бюджет получил убытки в размере не менее 967 млн грн.

Напоминаем:

Утром 12 февраля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о национализации нефтепродуктов олигарха Курченко. Экс-депутат отверг информацию о вручении ему подозрения.