Спортсмены из Одесской области завоевали две медали чемпионата Украины, который проходил во Львове. Всего в соревнованиях приняли участие 15 легкоатлетов, представлявших 4 спортивные школы нашей области.

Сообщает пресс-служба отделения НОК Украины в Одесские области.

Серебряным призером стал 11-летний воспитанник областной СДЮШОР Омелян Герасимчук и 14-летний спортсмен СК «Подольск» Тимофей Нападовский. Это первые медали на чемпионатах Украины в карьере этих спортсменов.

Один из самых молодых участников юношеского чемпионата Украины Омелян Герасимчук стал победителем в прыжках с шестом, показав результат 2 м 80 см. Это его личный рекорд. Кроме того, он выполнил норматив 1-го юношеского разряда. В течение соревнований он также покорил высоты 2 м 50 см (со 2-й попытки), 2 м 60 см и 2 м 70 см.

Тренер Омеляна, Наталья Забродская отметила: Честно говоря, мы не рассчитывали на медаль на этом чемпионате. Но мне очень везет с людьми, которые в моей жизни, потому что у меня были отличные тренера. Кроме того, есть хороший стадион «Динамо», манеж «Олимпиец». Мои учителя были и лучшие… Выступление на международной арене подарило друзей, которые помогают и сейчас. Я счастлива, что у нас есть возможность передавать эти знания нашим детям. Мы берем самое лучшее и самое ценное на нашем пути. Благодарю всех, кто способствовал завоеванию медали.

Бронзовую медаль 14-летний легкоатлет из Подольска Тимофей Нападовский завоевал в толкании ядра, отправив снаряд на 12 м 68 см, причем своего конкурента он опередил лишь в последней попытке. В течение турнира Тимофей четырежды улучшал свой личный рекорд, который составлял 10 м 14 см: 11,32, 11,92, 11,43 и, наконец, 12,68.





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