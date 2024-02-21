Экономика Польши потеряет больше средств из-за блокады границы, чем Украины, потому что существует большой уровень сотрудничества между польскими и украинскими предпринимателями. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин в эфире телемарафона.

“По нашим оценкам, забастовки, которые происходят, наносят польсокму бюджету и экономике значительные убытки, даже больше, чем экономике Украины”, — заявил Балин.

По его словам, польская экономика потеряет большую сумму средств, потому что существуют предприятия, которые имеют большой уровень кооперации между Украиной и Польшей. А также те, которые импортируют польские товары для украинских потребителей.