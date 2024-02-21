 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 12:00

Блокування кордону завдає більшої шкоди економіці Польщі, ніж Україні

Категорія: Новини / Аналітика

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Экономика Польши потеряет больше средств из-за блокады границы, чем Украины, потому что существует большой уровень сотрудничества между польскими и украинскими предпринимателями. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин в эфире телемарафона.

“По нашим оценкам, забастовки, которые происходят, наносят польсокму бюджету и экономике значительные убытки, даже больше, чем экономике Украины”, — заявил Балин.

По его словам, польская экономика потеряет большую сумму средств, потому что существуют предприятия, которые имеют большой уровень кооперации между Украиной и Польшей. А также те, которые импортируют польские товары для украинских потребителей.



источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 