Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины обновили критерии для определения предприятий важными для национальной экономики. Соответствие этим критериям становится основанием для дальнейшего бронирование военнообязанных работников. Как передает УНИАН, об этом сообщили в Минстратегпроме.

Отмечается, что речь идет о двух вариантах бронирования: от 50% военнообязанных работников и до 50% включительно.

В варианте с бронированием от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности, речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, которые производят товары для военных, разрабатывают, модернизируют и ремонтируют технику и запчасти, изготавливают боеприпасы и другие продукты оборонного назначения.

Они должны соответствовать двум критериям:

предприятие должно быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны, или быть соисполнителем такого контракта;

более 50% от общего объема производства – это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

Второй вариант – до 50% военнообязанных работников (включительно). Для предприятий, работающих в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности.

Должны соответствовать трем из пяти указанных далее критериев:

предприятие должно быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны, или быть соисполнителем такого контракта;

более 50% от общего объема производства – это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период);

предприятие должно быть включено в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов, в соответствии с законом Украины "Об оборонных закупках";

предприятие должно участвовать в реализации задач и мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности;

предприятие должно изготавливать товары, выполнять работы и предоставлять услуги для предприятий ОПК (которые, в свою очередь, используют их для изготовления товаров оборонного назначения).

Решение о соответствии предприятия этим критериям принимается рабочей группой, образованной Минстратегпромом и представителями других заинтересованных органов государственной власти.

Для бронирования работников предприятия должны отправить письмо-обращение в Минстратегпром вместе с приложениями – документами в подтверждение соответствия этим критериям. По результатам рассмотрения принимается соответствующее решение.

Бронирование в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине хотят разработать механизм так называемого экономического бронирования от мобилизации. Офис президента и инициативная группа В Совете разработали две разные концепции. На Банковой склонны организовать этот процесс, опираясь на сумму реально полученной заработной платы, с которой платится налог. Вторая модель базируется на внедрении нового специального квазиподатка, некоего военного сбора.

Председатель финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, пояснил, что не так с новой идеей экономичного бронирования. Он считает, что не могут бедные воевать за богатых.