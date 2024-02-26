Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс на прошлой неделе посетил Киев. О визите официально не сообщалось, однако о нём написала в воскресенье газета The New York Times в большом материале, посвящённом сотрудничеству разведслужб США и Украины. Представитель ЦРУ признал, что визит Бёрнса имел место, отметив, что он "стал еще одним мощным сигналом того, что приверженность США поддержке Украины будет продолжаться".

В материале New York Times утверждается, что глава ЦРУ посетил Украину уже в 10-й раз за два года, с момента широкомасштбаного вторжения России в страну.

Газета со ссылкой на беседы с более 200 не названными по именам нынешними и бывшими чиновниками США, Украины и ряда европейских стран рассказывает историю сотрудничества Украины и ЦРУ. Помимо прочего, в статье утверждается, что ЦРУ участвовало в оборудовании и работе секретных разведывательных баз в Украине, сотрудники американской спецслужбы участвовали в тренировках элитного подразделения украинского спецназа, в котором служил и нынешний глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, а также в подготовке украинских тайных агентов, которые работали в том числе в России.

О партнёрстве ЦРУ и украинских спецслужб, таких как СБУ и ГУР, было известно и ранее, однако статья содержит ряд новых утверждений.

Как утверждает The New York Times, партнёрство началось в 2014 году, вскоре после бегства Виктора Януковича в Россию. При этом американская сторона обозначила ряд "красных линий", одной из которых было то, что партнёрство не должно приводить к смертельным последствиям. Газета пишет и о существовавших разногласиях - в частности в ЦРУ не одобрили рейд украинских спецназовцев в аннексированный Крым в 2016 году, и, как утверждается, после этого тогдашний глава ГУР Валерий Кондратюк вынужден был уйти с поста. Однако, как утверждается, в последующие годы, при президентстве Дональда Трампа, программа сотрудничества ЦРУ и ГУР расширилась, в Украине были созданы секретные базы, и были расширены учебные программы.

Главным направлением сотрудничества был сбор разведывательной информации в отношении России. Утверждается, что при помощи ЦРУ украинская разведка создала 12 оперативных баз вдоль российской границы, оснащённых оборудованием для сбора разведывательной информации. Работа баз частично финансируется ЦРУ, на них, однако, работают украинские военные, а не американцы. К программе сбора разведданных о России, как утверждается, присоединились британская Ми-6 и ряд спецслужб европейских стран.

После вторжения России в феврале 2022 года сотрудничество вышло на новый уровень, поскольку существовавшие ранее ограничения были сняты - администрация США одобрила участие представителей спецслужб в планировании операций против российских сил (подчёркивается, однако, что только на территории Украины). Утверждается, что в Украине осталась небольшая группа сотрудников ЦРУ, которые ежедневно передавали информацию украинским коллегам. В частности, как утверждается, это помогло предотвратить заговор против президента Владимира Зеленского. Впоследствии представители ЦРУ, как утверждается, в качестве консультантов начали участвовать в планировании ударов по объектам российских войск, сравнивая украинские разведданные с американскими.

В последнее время, как пишет газета, представители Украины задают вопросы американским коллегам, не откажутся ли США от помощи - в связи с тем, что Конгресс пока не одобрил финансирование поддержки Украины на этот год. Визит Бёрнса должен был продемонстрировать, что США не отказываются от сотрудничества.

Официальный Киев и Вашингтон не комментировали содержание статьи. Москва ранее неоднократно заявляла, что США напрямую управляют украинскими спецслужбами. В статье The New York Times говорится о широкомасштабном сотрудничестве, однако не о подчинённости спецслужб Украины ЦРУ.

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