Соединенные Штаты не будут отправлять своих солдат воевать в Украине. Об этом заявил Мэтт Миллер, официальный представитель Госдепартамента. Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление президента Франции о потенциальном участии войск НАТО в боях в Украине, Миллер ответил отрицательно, передает "Голос Америки".
Миллер предположил, «что, если бы Палата представителей провела прямое голосование по вопросу о помощи Украине, оно было бы принято. Поэтому мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг, провести это голосование и предоставить необходимую помощь украинской армии».
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, союзник Дональда Трампа, отказался поставить на голосование законопроект о дополнительном финансировании, в котором Байден просил о новой помощи Украине.
Белый дом усилил давление на Джонсона в последние недели, когда Украина отмечала вторую годовщину российского вторжения.
Украинское командование заявило во вторник, что оно вывело свои войска еще из двух сел западнее Авдеевки в Донецкой области. Как уточняет Reuters, речь идет о населенных пунктах Северное и Степовое. Ранее Киев объявил об оставлении села Ласточкино западнее Авдеевки.