Непризнанное Приднестровье обратилось к России с просьбой о "защите" региона. Участники съезда депутатов в Тирасполе заявили об "усилении давления Молдавии". Они также обратились к международным и европейским институтам.
В МИД РФ в ответ сообщили, что защита интересов жителей Приднестровья — один из приоритетов Москвы и все просьбы Тирасполя внимательно рассматриваются.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предположения представителей НАТО и Кишинева о намерении России аннексировать Приднестровье являются "спекуляцией".
В начале года власти Молдавии, кандидата на вступление в Евросоюз, ввели новые таможенные пошлины на импорт и экспорт из Приднестровья, которое граничит с Украиной и не признано ни одной страной-членом ООН, включая Россию, которая поддерживает тесные связи с регионом.
Кишинев работает над приведением своего экономического законодательства в соответствие с требованиями ЕС, стремясь к полноправному членству в блоке из 27 стран. Однако новые таможенные пошлины, взимаемые с Приднестровья, разозлили местных чиновников, которые утверждают, что эти меры наносят ущерб местным жителям и бизнесу.
Правительство Молдавии назвало съезд в Тирасполе "пропагандистским событием, спланированным Кремлем". По словам официального представителя правительства Молдавии Даниэл Водэ, это "уловка, которая не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".
В Киеве говорят о планах России на Молдавию.