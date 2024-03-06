Китай направил высокопоставленного дипломата в Киев для поиска путей политического урегулирования войны РФ против Украины - однако в самом Пекине, похоже, на украинских дипломатов не обращают никакого внимания. Как передает УНИАН, об этом пишет Bloomberg.

Спецпосланник Китая по евразийским делам Ли Хуэй начал свою дипломатическую миссию по урегулированию конфликта, в ходе которой он посетит Россию, Польшу, Украину, Германию, Францию и Бельгию. Тем не менее, деятельность Пекина за рубежом "сильно контрастирует с его действиями внутри страны", отмечает издание.

Посол Украины Павел Рябикин добился лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в китайскую столицу прошлым летом, несмотря на то что направил запросы почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. При этом посол России Игорь Моргулов характеризует российско-китайские отношения как "очень плодотворные": за прошедший год его посольство организовало 27 визитов российских официальных лиц в Китай, включая главу государства.

По словам самого Пекина, "каналы связи между Китаем и Украиной работают беспрепятственно". Посольство Украины в Пекине, в свою очередь, никак не ответило на письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

Война в Украине - позиция Китая

Переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Об этом по результатам переговоров специального представителя правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя и заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина в Москве сообщило МИД КНР, информирует The Guardian.

Издание отмечает, что это был первый этап европейского турне китайского дипломата, во время которого Хуэй также посетит Брюссель, Польшу, Германию и Францию.

В частности, во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что Китай готов "продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, выступать посредником и достигать консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине".