Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал в своем аккаунте в сети Х (бывший твиттер) сообщение издания Infobae о том, что он планирует посетить Украину в июне этого года.

В публикации сказано, что Милей станет первым лидером латиноамериканской страны, который совершит визит в Украину во время полномасштабной войны.

«Миллей планирует продемонстрировать поддержку Владимиру Зеленскому в момент, когда российские войска идут в наступление на украинской территории, а общественное мнение в Европе и США демонстрирует определенную усталость от незаконной войны, развязанной Владимиром Путиным», — пишет издание.

Как сообщает Infobae, во время этой поездки Милей также может посетить Францию и Германию, чтобы встретиться с лидерами этих стран.

Миллей неоднократно выражал поддержку Украины в ее борьбе против российского вторжения. Зеленский посещал инаугурацию президента Аргентины, которая состоялась в декабре прошлого года.

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