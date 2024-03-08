Самый популярный человек в Украине, единственный потенциальный конкурент Владимира Зеленского на гипотетических президентских выборах — железный генерал Валерий Залужный займет пост посла Украины в Великобритании.

Вечером 7 марта на сайте украинского МИД появилось лаконичное сообщение: из него следовало, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. «Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», — говорилось в сообщении.

Несколькими часами позже эту информацию в ежедневном видеообращении подтвердил и сам Зеленский. «Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении работы для себя — дипломатическом… Наше сотрудничество с Британией должно только усиливаться», — заявил он.

Эти сообщения стали причиною некоторой информационной сумятицы: отдельные СМИ поспешили сообщить, что Валерий Залужный уже назначен послом в Лондоне.

На самом деле это, конечно, не так. Для назначения послом Киев должен получить согласие принимающей стороны (оно называется агреманом, это о нем шла речь в изначальном сообщении украинского МИД). Затем соответствующий указ должен подписать президент. Пока не было ни одного, ни второго — а эти формальности могут занять недели и месяцы, так что Залужного рано считать или называть послом.

Киевские комментаторы — в частности, бывший посол Украины в США Валерий Чалый — не преминули отметить, что практика международных отношений требует, чтобы процесс согласования посла и факт запроса на агреман проходили в обстановке совершенной тайности.

Очевидно, в Киеве это знали. И все же решили поделиться им с общественностью. Почему? Да потому что слишком неординарно выглядит назначение самого популярного человека в стране, к тому же не обладающего дипломатическим опытом, на должность посла в одном из ключевых для Украины государств.

Британский прецедент

Самый очевидный результат этого кадрового решения: Украина заполняет критически важную, особенно в условиях военного времени, вакансию посла в Лондоне — ключевого союзника Киева в войне, развязанной Россией.

Этот пост пустовал с лета прошлого года, и история предыдущего посла достойна отдельного упоминания, так как она дает исчерпывающее понимание о том, в какой обстановке, вероятно, придется работать Залужному в случае его назначения в Лондон.

Вадим Пристайко (четвертый слева) около резиденции премьер-министра Великобритании с премьер-министром Риши Сунаком

До июля 2023 года послом Украины в Великобритании работал Вадим Пристайко, один из опытнейших украинских дипломатов. Во времена президентства Виктора Януковича он был послом в Канаде, при Петре Порошенко — работал заместителем главы МИД и послом Украины при НАТО. Считается, что он одним из первых среди представителей дипкорпуса начал сотрудничать с командой Зеленского — и за это получил от нового президента пост министра иностранных дел.

Позже Пристайко переместился на должность вице-премьера по европейской интеграции, а в июне 2020 года был назначен послом в Великобритании и, по свидетельствам наблюдателей, справлялся со своими обязанностями вполне неплохо. После начала полномасштабного вторжения Лондон стал одним из наиболее последовательных и убежденных союзников Киева в войне против России.

Критическим моментом в биографии Пристайко стал Вильнюсский саммит НАТО, который прошел в июле 2023 года. Украинская делегация ехала на него с заоблачными ожиданиями: Зеленский ожидал, что решением саммита станет декларация, гарантирующая Украине членство в НАТО после окончания войны, а то и немедленное приглашение в Альянс. Когда Зеленскому стало известно, что подобных обещаний Киеву никто давать не собирается, он разразился довольно резким твитом, который, в свою очередь, разозлил западных лидеров, собравшихся в Вильнюсе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в кулуарах саммита заметил, что Украина, мол, могла бы быть более благодарной за всю поддержку, которую она получает от Запада. Владимир Зеленский ответил на просьбу прокомментировать эти слова Уоллеса с нескрываемым сарказмом: «Пусть он напишет мне, как нужно их благодарить… Мы можем каждое утро просыпаться и лично благодарить».

Вадим Пристайко в эфире британского Sky News, комментируя этот обмен репликами, сказал: «Я не думаю, что это здоровый сарказм… Саркастический комментарий британского министра получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен».

Через неделю после этого заявления Пристайко был уволен указом президента Зеленского.

Сам Зеленский никогда не комментировал это кадровое решение. Пристайко позже говорил, что «в принципе осознавал, что в ситуации, когда у нас настолько эмоционально принимаются все решения, решение (о моей отставке) может состояться очень легко, просто и эмоционально».

Так или иначе, с того времени должность посла в Великобритании оставалась вакантной.

Осенью прошлого года нее прочили ныне уже бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, однако считается, что коррупционные скандалы вокруг закупок его ведомства «потопили» его кандидатуру.

В последние недели вероятным новым послом в Лондоне называли нынешнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Сейчас, несмотря на все формальности, вероятность того, что в Лондон поедет все-таки Валерий Залужный, является практически стопроцентной.

Новый посол

Назвать назначение боевого генерала на дипломатическую должность совсем уж неожиданным нельзя. СМИ сообщали о том, что Владимир Зеленский делал Залужному такое кадровое предложение, еще в конце января, когда президент впервые прямо призвал тогдашнего главкома ВСУ подать в отставку. Тогда Залужный от этого предложения якобы отказался. Сейчас, очевидно, обстоятельства изменились.

Насколько сильным и результативным послом в Лондоне будет Залужный, пока судить очень рано.

С одной стороны, говорят собеседники Би-би-си в окружении Залужного, он знает английский язык — хоть и не на таком уровне, чтобы общаться с западными генералами и журналистами без переводчика, — но и этого уже немало.

На должности главкома ВСУ он много и плодотворно коммуницировал со своим британским визави Тони Радакином, да и вообще репутация генерала, который дал по зубам «второй армии мира», стремившейся захватить его страну за считанные недели, будет его главным активом на новой должности.

Но уровень контактов Залужного с представителями политической элиты Британии, с дипломатами других стран, аккредитованными в Лондоне, по состоянию на этот момент является, судя по всему, минимальным. А уровень компетенций Залужного в области дипломатии, по всей видимости, ограничивается заочной магистерской программой по международным отношениям в Острогской академии, находящейся в Ровенской области.

Одним словом, место для первой работы послом легким не назовешь, но отношение к Украине и Залужному лично в Лондоне отличное — и это вряд ли изменится в обозримой перспективе. То есть, все в руках у генерала.

Зеленский в выигрыше

Главным бенефициаром назначения Залужного в Лондон с политической точки зрения несомненно является Владимир Зеленский.

На улицах украинских городов можно встретить граффити с изображением Залужного и надписью «С нами Бог и атаман Залужный»

Зашкаливающую популярность генерала Залужного называли главной реальной причиной его отставки с поста главнокомандующего ВСУ. А результаты свежего соцопроса показали, что поддержка Залужного со стороны народных масс после этой отставки не ослабела, а скорее наоборот.

Опрос, проведенный центром «Социс», показал, что если бы президентские выборы проводились в ближайшее время, Залужный показал бы на них самый высокий результат — в первом туре за него проголосовали бы 41% украинцев, определившихся с выбором (для сравнения — Зеленский собрал бы 24% голосов). Во втором туре Залужный побеждал бы, набирая вдвое больше голосов, чем Зеленский (67% против 32% среди украинцев, определившихся с выбором).

И хотя Залужный ни разу и нигде не заявлял о своих политических амбициях, в Офисе президента вполне могли испытывать определенную ревность к его популярности и тревогу по поводу возможных планов бывшего главкома в перспективе составить конкуренцию нынешней властной команде.

Отъезд Валерия Залужного в Лондон — это гарантия его неучастия во внутриукраинских политических процессах, которые, вполне вероятно, активизируются уже в ближайшее время. Более того, работа Залужного именно в ранге посла — это встраивание сильной личности, потенциального конкурента, в жесткие рамки дипломатической вертикали.

Тем более это актуально, если учесть явную склонность Владимира Зеленского и главного куратора внешней политики Украины главы Офиса президента Андрея Ермака пренебрегать методами и инструментами традиционной дипломатии.

Любая же самодеятельность или критичные по отношению к украинским властям высказывания Валерия Залужного на новой должности могут возыметь немедленный результат: стоит вспомнить о судьбе Вадима Пристайко.

Каким будет будущее Залужного?

Вечером 7 марта, когда только появились первые вести о возможной лондонской командировке Валерия Залужного, оказалось, что в украинских соцсетях есть немалое количество людей, которые восприняли эту новость с явным разочарованием.

Здесь нужно снова подчеркнуть: Залужный ни разу не заявлял о желании участвовать в украинской политике, широкой общественности не известны его взгляды ни на что, кроме течения войны, которую развязала против Украины Россия.

Дело в другом: соцопросы последних месяцев фиксируют медленно, но уверенно нарастающую неудовлетворенность украинцев ситуацией в стране, направлением, в котором развиваются события в Украине, и, вследствие этого, сползание вниз рейтинга Владимира Зеленского.

В ситуации же затухания политической жизни в Украине, монополизации информпространства и вместе с этим остающимся запредельным уровнем поддержки обществом ВСУ — именно Валерий Залужный в глазах миллионов украинцев стал воплощением альтернативы Владимиру Зеленскому и его политике. Хотя сам Залужный никаких политических месседжей никогда не формулировал.

Более того, в настоящее время в Украине запрещено проведение президентских или парламентских выборов, поэтому любые электоральные рейтинги носят исключительно умозрительный характер — воспользоваться этими рейтингами в ближайшем будущем все равно никому не светит.

Поэтому к отъезду Залужного в Лондон поклонникам генерала можно относиться двояко. С одной стороны, пишет в фейсбуке медиа-эксперт и супруга бывшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного Татьяна Мокриди: «Иногда назначение послом — это ссылка. Я это точно знаю».

Подтверждением этих слов может выступать берущая начало еще в советские времена традиция назначать на посольские должности отставленных топ-чиновников, которым по какой-то причине не находится места в действующей системе власти.

Эти назначения носят подчас явно политический характер, их критикуют эксперты по международной политике, практически никто из таких назначенцев не отличается сколь-нибудь заметными успехами на дипломатическом поприще.

Но, тем не менее, только во время президентства Зеленского бывший министр обороны Андрей Таран стал послом в Словении, бывшая заместительница главы Офиса президента Юлия Ковалив — послом в Канаде, бывший глава госконцерна «Укроборонпром» Юрий Гусев — послом в Азербайджане.

Вероятно, именно сарказм слышится в комментарии по поводу назначения Залужного со стороны Марьяны Безуглой — депутата Рады от провластной партии, близкой к главе Офиса президента Андрею Ермаку, одной из главных критиков генерала в публичной плоскости.

«Послом — это у нас хорошая уже традиция. Успехов!» — написала она в своем фейсбуке.

С другой стороны, пишет в фейсбуке близкий к украинской власти политолог Владимир Фесенко, если бы Залужного назначили послом в Эфиопию или Эквадор, то это еще можно было бы назвать ссылкой.

«А планируют назначить в Лондон. Для тех, кто забыл или не знает, напомню, что это одна из мировых столиц, в частности, и в области международной политики. Думаю, что многие украинские политики мечтали бы о такой „ссылке“», — пишет он.

В этом смысле согласие Валерия Залужного самоустраниться из информационного и политического поля Украины и перейти на ответственную должность, на которой он, вероятно, сам сможет определять параметры своей работы, вполне можно прочитать как поступок человека, заботящегося прежде всего об интересах своего государства и готового работать на его благо на любой должности.

Не стоит забывать и о том, что опыт пребывания 50-летнего ныне Валерия Залужного на дипломатической должности в одной из ключевых для Украины столиц в перспективе может снять упреки в его сторону по поводу отсутствия в его резюме любого опыта кроме военного, позволит ему обрасти полезными связями и — опять же, в перспективе — вернуться в Украину значительно более готовым к политической деятельности, чем сейчас.

Вопрос только в том, что обязательным условием для такого возвращения сейчас кажется окончание войны, но как раз на это обстоятельство Валерий Залужный — как сейчас, так и после отъезда в Лондон — будет иметь очень ограниченное влияние.