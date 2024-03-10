Снова возвращаясь к теме того, что изучая историю древней Руси, лучше не доверяться древнерусским летописям и выходящей из них русской истории. Очередной хороший пример приведён в «Studia Historica Europae Orientalis», № 5.

В 1443-1448 годах между Ливонским орденом и Новгородской республикой разразилась война. В советской и российской историографии принято считать, что причиной войны послужила «русофобия» - насаждение немцами католической веры на Новгородчине или якобы завоевательные их планы.

Но причина войны была более простой, как показывают немецкие архивы.

«Летом 1438 г. через земли Пруссии и Ливонии, а затем через Новгород и Русь с целью паломничества в Палестину отправился Герхард фон Клеве, граф Марки. Герхард был младшим братом Адольфа II, первого герцога клевского, с которым долго находился во вражде. После пребывания в монастыре граф примирился с братом (1437 г.) и в честь примирения отправился в Палестину, в паломничество по святым местам. Великий магистр Тевтонского ордена в своём письме новгородскому князю от 25 июля 1438 г. просил последнего посодействовать графу во время путешествия, обеспечив ему безопасность. Но в начале ноября 1438 года, ещё не проехав через земли Новгорода, граф почему-то повернул назад. У Герхарда был переводчик – Герман Кокен, бюргер родом из Нарвы. Несмотря на то, что безопасность обоих гарантировалась Новгородом, Герман был схвачен жителями русского города Яма (нем. название – Nyenslot), враждовавшими с нарвенцами. Германа посадили в темницу, а затем, после пыток, убили. 17 ноября 1438 г. фогт Нарвы сообщил Герхарду о происшедшем. Благодаря этому письму мы знаем точную дату убийства – 9 ноября 1438 г. В дальнейшем граф долго пытался добиться удовлетворения своей обиды от Новгорода при посредничестве ливонских правящих кругов. Несколько раундов переговоров закончились неудачей и осенью 1443 г. отряд немцев совершил нападение на Ям».

(Пять лет граф просил от новгородцев извинений за убийство и денежной компенсации семье убитого – но новгородцы отвергли эти прошения).

Была ли это война религиозной? Во внутренней документации Ордена мы не видим никаких свидетельств идеологической подготовки войны против Новгорода, не видим мы там и антиправославной риторики. Наоборот, прежде всего мы замечаем в документах тематику обиды графа Герхарда».

Заодно из этой работы увидел степень торгового взаимодействия прибалтийских немцев и новгородцев. Граф Герхард фон Клеве предложил взять в заложники новогородских купцов, пока власти республики не удовлетворят его требования. Но выяснилось, что в прибалтийских немецких городах на тот момент было 13 новгородцев, а в Новгороде в немецкой колонии промышляли более 200 немецких купцов.