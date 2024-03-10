Снова возвращаясь к теме того, что изучая историю древней Руси, лучше не доверяться древнерусским летописям и выходящей из них русской истории. Очередной хороший пример приведён в «Studia Historica Europae Orientalis», № 5.
В 1443-1448 годах между Ливонским орденом и Новгородской республикой разразилась война. В советской и российской историографии принято считать, что причиной войны послужила «русофобия» - насаждение немцами католической веры на Новгородчине или якобы завоевательные их планы.
Но причина войны была более простой, как показывают немецкие архивы.
(Пять лет граф просил от новгородцев извинений за убийство и денежной компенсации семье убитого – но новгородцы отвергли эти прошения).
Была ли это война религиозной? Во внутренней документации Ордена мы не видим никаких свидетельств идеологической подготовки войны против Новгорода, не видим мы там и антиправославной риторики. Наоборот, прежде всего мы замечаем в документах тематику обиды графа Герхарда».
Заодно из этой работы увидел степень торгового взаимодействия прибалтийских немцев и новгородцев. Граф Герхард фон Клеве предложил взять в заложники новогородских купцов, пока власти республики не удовлетворят его требования. Но выяснилось, что в прибалтийских немецких городах на тот момент было 13 новгородцев, а в Новгороде в немецкой колонии промышляли более 200 немецких купцов.