«Весняне повітря» Олени Неминучої

Олена Неминуча – одеська художниця та майстер декоративно-ужиткової творчості. Автор часто виставляється на різних майданчиках нашого міста. На цей раз арт-кафе «Творожная бабка» (Італійський бульвар, 11) представляє нову виставку живопису та авторських ляльок Олени з 9 березня. Нові роботи, представлені у проекті, традиційно розповідають про життя предметів та героїв. Улюбленим сюжетом виступають натюрморти з кухонним начинням, фруктами та квітами. Однак це не просто симпатична сукупність об'єктів. У їхній взаємодії обов'язково виникає настрій. Це образ затишного будинку з улюбленими речами, аура якого випромінює гармонію та доброту. Чарівні деталі ніби підігрують загальному настрою доречності та сталості. Олена працює також над створенням пейзажів. Вони завжди трохи стилізовані, написані яскравими барвами. Але і в них світ постає перед нами чистим і прекрасним, яким ми хочемо його бачити. Від цієї досконалості та розчулення навіть стає трошки сумно. Але цей сум світлий, проникливий і в ньому полягає маленький катарсис, який дарує нам творчість Олени Неминучої.