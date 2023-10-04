ОЛЕНА НЕМИНУЧА «ПРОСТІ РЕЧІ»

Виставка живопису «Прості речі» Олени Неминучої відкривається у Всесвітньому клубі одеситів 4-го жовтня. Олена Неминуча - живописець, реставратор, майстер у галузі декоративно-ужиткової творчості.

Живе та працює в Одесі.

Роботи Олени, представлені на виставці у Всесвітньому клубі одеситів, різножанрові – серед них натюрморти, пейзажі, портрети. Можна охарактеризувати художній світ, створений автором, як певну стилізацію, де герої завжди філософічні і занурені у собі, а об'єкти перебувають у взаємозв'язку, утворюючи сюжетні лінії чи ансамбль. У всіх картинах є загальний настрій казкового і трохи сумного світу, що живе за своїми законами, сповненого ліризму та розчулення.

Нас оточують прості речі – все, до чого ми прив'язані та що любимо. Ми наділяємо їх важливими для себе якостями, тяжіємо до них - будь то улюблена чашка кави або обриси дахів будинків сусіднього двору.

Все це складається для нас у важливі життєві смисли… і про це також розповідають нам твори Олени Неминучої.

Квіти, фрукти, кухонне начиння як би взаємодіють між собою, оповідаючи про буття в маленькій затишній квартирці. Будиночки, дерева та небо розповідають про життя в далекому, гарному місті, де все знаходиться на своїх місцях і за рахунок такого світопорядку робить його ідилічним. Образи та персонажі, створені автором, теж містять у собі цікаві деталі та головне – настрій.

У портретах причаїлись загадки героїв. Наприклад, жінка, затишно влаштована на дивані, задумливо розмотує пряжу витончено поводячи руками. І ми вдивляємось у цей прекрасний портрет і намагаємося розгадати - чи не сама це авторка, Олена Неминуча, яка намагається ткати історію свого творчого шляху вишукано та зворушливо, запрошує нас, глядачів, за собою, в інший, більш досконалий та добрий світ.

Катерина Піменова, арт-оглядач.