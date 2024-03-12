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Учора, 20:00

Ватикан – про війну проти України: припинити вогонь має агресор

Категорія: Новини / Політика

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Первым условием любых переговоров о прекращении войны в Украине является прекращение агрессии со стороны России, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В понедельник МИД Украины вызвал папского нунция, чтобы выразить «разочарование» недавним заявлением папы Франциска, посоветовавшего Киеву продемонстрировать мужество поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, чтобы положить конец двухлетней войне.

12 марта Пьетро Паролин заявил корреспонденту газеты Corriere della Sera, что Ватикан в первую очередь настаивает на прекращении огня со стороны агрессора.

В связи с заявлением папы Франциска, прозвучавшим в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что говорить о «капитуляции» сейчас не время.

Паролин пояснил, что понтифик имел в виду создание условий для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира.

Для этого, по его словам, обе стороны должны сесть за стол переговоров, но первым условием должно стать «прекращение агрессии».

В этой связи Паролин отметил, что «война, развязанная против Украины, не была результатом чрезвычайного события», а является результатом сделанного людьми выбора.

«У той человеческой силы, которая стала причиной этой трагедии, есть возможность и должна быть ответственность предпринять шаги, чтобы положить этому конец и открыть путь к дипломатическому решению», – цитирует Corriere della Sera слова кардинала.

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