Первым условием любых переговоров о прекращении войны в Украине является прекращение агрессии со стороны России, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана кардинал Пьетро Паролин.



В понедельник МИД Украины вызвал папского нунция, чтобы выразить «разочарование» недавним заявлением папы Франциска, посоветовавшего Киеву продемонстрировать мужество поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, чтобы положить конец двухлетней войне.



12 марта Пьетро Паролин заявил корреспонденту газеты Corriere della Sera, что Ватикан в первую очередь настаивает на прекращении огня со стороны агрессора.



В связи с заявлением папы Франциска, прозвучавшим в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что говорить о «капитуляции» сейчас не время.



Паролин пояснил, что понтифик имел в виду создание условий для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира.



Для этого, по его словам, обе стороны должны сесть за стол переговоров, но первым условием должно стать «прекращение агрессии».



В этой связи Паролин отметил, что «война, развязанная против Украины, не была результатом чрезвычайного события», а является результатом сделанного людьми выбора.



«У той человеческой силы, которая стала причиной этой трагедии, есть возможность и должна быть ответственность предпринять шаги, чтобы положить этому конец и открыть путь к дипломатическому решению», – цитирует Corriere della Sera слова кардинала.

Источник