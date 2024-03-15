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Сьогодні, 10:00

Бронювання від мобілізації за доходами може поділити суспільство

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Бронирование людей от мобилизации в зависимости от уровня доходов может восприниматься как разделение общества на богатых и бедных. Об этом заявил глава оборонного комитета Рады Александр Завитневич в комментарии Financial Times.

“Нужна каждая копейка, но она должна стать частью широкого обсуждения. Есть люди, которые видят, что это разделит общество на богатых и бедных”, — сказал нардеп иностранному изданию.

Он добавил, что чиновникам необходимо быть “осторожными в том, как мы об этом говорим”.

Новую систему бронирования планировалось внедрить законопроектом об усилении мобилизации, но, “учитывая вызванный ею протест”, теперь она будет введена отдельно: либо постановлением правительства, либо новым законодательным актом, пишет FT.


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