В Одессе с 1 апреля начинается прием заявлений на поступление в первый класс от родителей будущих учащихся. Сообщает пресс-служба Одесского городского совета. Если в семье подрастает первоклассник или первоклассница родители должны знать, что за школами закрепляются соответствующие территории обслуживания.

Дети могут учиться в том учебном заведении, которое является самым близким к месту их проживания. В то же время, если в школе есть свободные места, родители будущих первоклассников могут выбрать и другие учебные заведения.

Прием заявлений осуществляется с 1 апреля по 3 мая. Приказ о зачислении учащихся в 1-е классы будет издан 3 июня. В случае наличия свободных мест, зачисление производится после 15 июня.

В школу необходимо предоставить:

заявление о зачислении по установленному образцу

оригинал или копию медицинской справки (представляется до 25 августа)

копию свидетельства о рождении ребенка (при подаче копии предоставляется оригинал соответствующего документа - по возможности).

Родители имеют право подать заявление и документы любым удобным способом (очно, факсом, электронной почтой, другими средствами связи) в:

учебное заведение, на территории обслуживания которого они (их ребенок) проживают

любое другое заведение (ребенок может быть зачислен на свободные места, в том числе по результатам жеребьевки).

В мэрии обращают внимание на то, что если вы направляли документы по электронной или обычной почте, позвоните в школу и убедитесь, что документы получены.

В первую очередь зачисляются:

дети, место жительства которых на территории обслуживания избранного учебного заведения подтверждено

дети, являющиеся родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, получающих образование в этом заведении

дети работников этого учебного заведения

дети, которые являются выпускниками дошкольного подразделения этого учебного заведения (при его наличии).

Если ребенок находится в Украине или за его пределами, обучение возможно по следующим формам:

очная – ребенок учится непосредственно в школе

дистанционная – ребенок учится за пределами школы с помощью информационно-коммуникационных технологий

экстернат – ребенок усваивает программу самостоятельно за пределами школы, а оценка результатов обучения происходит в школе

семейная (домашняя) - организация обучения детей осуществляется самостоятельно их родителями

педагогический патронаж – обучение для детей, которые по состоянию здоровья не могут ежедневно посещать школу и учиться в коллективе.

Если ребенок находится за границей, и вы планируете его обучение одновременно в школе страны пребывания и в Украине, в таком случае педагоги предлагают организовать обучение в школе, где будут сформированы классы для изучения предметов украиноведческого компонента (в 1 классе - «Украинский язык и литературное чтение», «Я исследую мир»).

Для этого необходимо обратиться с заявлением в отдел образования вашего района, который направит вас в нужное заведение. По всем организационным вопросам можно также обращаться в выбранную школу, добавили в городском совете.





Источник