Компания Nvidia представила новое поколение микрочипов Blackwell, предназначенных в первую очередь для разработок в сфере искусственного интеллекта. Производитель называет его самым мощным чипом в мире, передает Би-Би-Си.

«Нам нужны более мощные графические процессоры. Поэтому, дамы и господа, я хочу представить вам очень, очень мощный GPU», — сказал генеральный директор компании Дженсен Хуанг на конференции разработчиков в Калифорнии, представляя новый чип.

В Nvidia отмечают, что платформа Blackwell, включающая сопутствующий софт, предназначена для сверхбыстрых вычислений, которые помогут осуществить прорывы в обработке больших объемов данных, инженерном моделировании, автоматизации проектирования электроники, разработке лекарств, квантовых вычислениях и генеративном ИИ.

Мощные чипы для графики и программное обеспечение Nvidia являются неотъемлемым компонентом в разработках моделей генеративного искусственного интеллекта, который создает новый контент и идеи.

«На протяжении трех десятилетий мы стремились к ускоренным вычислениям с целью обеспечить такие революционные прорывы, как глубокое машинное обучение и ИИ, — сказал Хуанг. — Генеративный ИИ — это определяющая технология нашего времени. Blackwell — это двигатель новой промышленной революции».

Apple, Microsoft и Amazon также разрабатывают чипы с поддержкой ИИ, однако продукты основных конкурентов Nvidia пока не могут сравниться по мощности и эффективности даже с чипом H100, выпущенным в 2022 году.

H100 лежат в основе большинства существующих AI-приложений. Популярный чат-бот ChatGPT был обучен с помощью 10 тысяч графических процессоров Nvidia, установленных в суперкомпьютере Microsoft.

Nvidia утверждает, что процессоры Blackwell в четыре раза быстрее предыдущего поколения обучают модели ИИ, а также обеспечивают более высокую (в 25 раз) энергоэффективность.

На конференции Nvidia также анонсировала другие разработки в области ИИ, включая платформу для обучения человекоподобных роботов

Компания заявила, что ее основные клиенты, включая Amazon, Google, Microsoft, Meta, Tesla и OpenAI, будут использовать новый чип в сервисах облачных вычислений и для своих собственных разработок в сфере искусственного интеллекта.

Nvidia, основанная в Кремниевой долине в 1993 году, изначально была известна как производитель микрочипов для обработки графики, прежде всего в компьютерных играх, чем продолжает успешно заниматься до сих пор.

Однако Хуанг сделал ставку на искусственный интеллект, инвестировав в дополнительные функции для процессоров Nvidia, задолго до того, как эта технология стала широко популярной.