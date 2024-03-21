1:23 - За неделю до Великого поста Церковь напомнила нам, как будет судить Бог каждого человека: по его делам, ибо «вера без дел мертва» (Иак.2, 26), и «суд без милости не оказавшему милости» (Иак.2, 13). 10-го марта, в Неделю мясопустную, о Страшном суде Высокопреосвященный Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы.

4:46 - 13-го марта, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, архиепископ Арцизский Виктор совершил освящение двух поклонных крестов, установленных на въезде и выезде из села Новая Долина Одесского района.

5:33 - 9-го марта, во Вселенскую родительскую субботу, в Одесской духовной семинарии в храме святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба ректор духовой школы протоиерей Димитрий Яковенко совершил панихиду по усопшим ректорам, преподавателям и студентам семинарии.

6:29 - Первую в году Вселенскую родительскую субботу отмечают на Мясопустной седмице, перед началом Масленицы. К радостному веселью понемногу присоединяется торжественное и покаянное настроение преддверия Великого поста. Поэтому Масленица не период бездумного веселья, а время радостного общения с ближними. Прихожане Свято-Пантелеимоновского Одесского мужского монастыря на Масленицу провели благотворительную ярмарку.

7:53 - В канун Великого поста также помогли нуждающимся в селе Кошары Южненского благочиния. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского молодежная организация «Фавор» храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери развезла 29 продуктовых наборов жителям села - малообеспеченным, многодетным и одиноким пожилым людям.

9:00 - В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы начали возводить стену, разрушенную во время ракетной атаки полгода назад. В новом строительстве используют именные кирпичи, которые пожертвовали неравнодушные сограждане. В соборе благодарят за активную помощь и надеются на продолжение такого соработничества. Ведь в православной святыне Южной Пальмиры предстоит сделать еще много важных работ по восстановлению.

10:32 - Почему нужен пост? Есть вид животных, которых называют колентерата. Они все – желудок, и у них нет ничего, кроме желудка. Как не стыдно это - но человек стал похож на этих животных. Слишком много внимания отдает он желудку. Вся жизнь его сводится к нему; в сущности, чрево - бог человека. Один философ, создавший план, как устроить будущее счастье людей, пишет, что в этом будущем царстве философию и религию заменит «искусство есть». Что же будет, если человек поставит искусство есть своим идеалом?!! Вот для того, чтобы оторвать хоть на время человека от его кумира - желудка, уничтожить это идолопоклонство чреву, и создан Церковью пост. «Я спасу вас, и вы будете благословением» (Зах.8, 13), - обещает Господь через пророка Захарию. Но при каком условии? Если каждый будет говорить истину искреннему своему, если дела свои будут разбирать между собой праведно, если не будут злопамятствовать в сердце своем на ближнего своего, не будут любить лживых клятв, и полюбят мир и истину. Если исполнены будут эти условия, то, говорит Господь, «будут Моим народом, и Я буду их Богом, в истине и правде, и распространится среди них благословение. Тогда услышат все сторонние и скажут: «Пойдем к ним помолиться лицу Господню, ибо слышали, что Господь с ними». И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа». Святитель Феофан Затворник говорит: «Так привлекала к Господу людей и народы высокая нравственная чистота первых христиан, и всегда живущие по духу Христову, без слова, лучшие проповедники Христовы и самые убедительные апостолы христианства».