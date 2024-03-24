Третий год полномасштабной войны России в Украине: какие изменения претерпевает украинское общество? Как люди справляются с затягивающимся конфликтом, неопределенностью, тяжелыми вестями с фронта?

Журналист Euronews Валери Горья побывала в Киеве и на Донбассе, чтобы поговорить с местными жителями - людьми разных поколений.

Первая остановка - Киев. Здесь группа женщин проводит демонстрацию с требованием вернуть их мужчин домой для отдыха, сократить срок службы тем, кто воют едва ли не с первых дней войны. "Мой муж находится в зоне боевых действий уже два года, - рассказывает Антонина, - и за все это время у него лишь 30 дней отпуска. Наших мужчин надо кем-то заменить, дать им время отдохнуть. А потом, если они захотят туда вернуться, то вернутся".

Отсутствие мужчин некоторые женщины компенсируют тем, что обучаются военному делу сами. Каждую субботу в засекреченном месте на окраине Киева проходят сборы для девушек под эгидой группы "Украинские валькирии". Ее основала Дарья Требух после вывода российских войск из Киевской области в марте 2022 года.



"Во время событий в Буче, Ирпене наши женщины оказались беспомощными, они были в оккупации и не знали, как себя защитить, - говорит Требух. - Вот я и решила открыть школу выживания, научить девушек защищаться".

Она и ее ученицы настраиваются на длительную войну. Муж Катерины уже два года находится на передовой. "Моей дочери через несколько месяцев исполнится 14 лет - возраст, с которого она тоже может приходят на сборы, - рассказывает она. Катерина не исключает, что война может стать частью будущего ее девочки. "Хотелось бы, чтобы это было не так", - признается она с горечью.

Украинским студентам тоже приходится адаптироваться к войне. В одной из исследовательских лабораторий престижного Киевского политехнического института 20-летний Иван и его команда заняты сборкой электронных носилок, которыми можно управлять дистанционно и так вывозить раненых солдат с фронта. "Для транспортировки раненого в обычных условиях нужны три-четыре человека, - говорит Иван, - а с этой новинкой вы просто кладете его на носилки и увозите, пользуясь дистанционным управлением".

Помимо помощи фронту сегодня, у студентов есть планы на будущее. "Моя мечта - содействовать развитию Украины, создавать современные предприятия, которые будут производить новые и конкурентоспособные продукты. У нас огромный потенциал", - рассказывает Иван.

Потенциал, который уже дал толчок развитию новых отраслей. Одна из самых востребованных сегодня - это производство дронов, незаменимых участников современной войны.

Компания Airlogix согласилась открыть двери для наших журналистов, попросив не снимать лица работников. Отсюда ежемесячно выходит около 30 дронов-разведчиков. "Они позволяют нашей армии проникать вглубь территории противника и выявлять вражескую технику - системы ПВО, арсеналы, склады и т.д. В этой войне необходимо быть технологически развитым, - объясняет генеральный директор компании Виталий Колисниченко. - Мы считаем беспилотники ключом к нашей победе".

В долгосрочной перспективе, по мнению Колисниченко, дроны могут оказаться и ключевым ресурсом для экономики страны в целом.



"Думаю, Украина станет важнейшим центром беспилотных технологий в мире", - говорит он.



