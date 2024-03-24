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Сьогодні, 20:00

Лідери ЄС підтримали важливість продовження торгових преференцій з Україною

Категорія: Новини / Політика

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Лидеры ЕС поддержали важность продления автономных торговых преференций с Украиной.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на Саммите экспортеров Forbes "Made in Ukraine".

"Решение о торговой либерализации обсуждалось во время заседания Европейского совета. Лидеры ЕС поддержали важность продолжения автономных торговых преференций. Процесс согласования продолжается", — заявила она.


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