Лидеры ЕС поддержали важность продления автономных торговых преференций с Украиной.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на Саммите экспортеров Forbes "Made in Ukraine".

"Решение о торговой либерализации обсуждалось во время заседания Европейского совета. Лидеры ЕС поддержали важность продолжения автономных торговых преференций. Процесс согласования продолжается", — заявила она.





Источник