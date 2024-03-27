Украина получила право принять участие в чемпионате Европы по футболу 2024 года, обыграв сборную Исландии со счетом 2:1, что придало эмоциональный толчок стране, ведущей войну с Россией с февраля 2022 года.

Голы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика во втором тайме перевернули ход игры.

«Спасибо, парни! Спасибо, сборная! За значимые эмоции для всей страны. За важную победу и выход на ЕВРО. За то, что еще раз доказали: когда украинцам тяжело, но они не сдаются и продолжают борьбу, они непременно побеждают», – написал президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Х.

«Во времена, когда нас каждый день хотят уничтожить, мы каждый день доказываем: украинцы есть и будут! Украина есть и будет! Спасибо за победу! Слава Украине!» – добавил он.

Из-за продолжающегося конфликта матч проходил в польском Вроцлаве.

Чемпионат Европы пройдет этим летом в Германии. Соперниками Украины в группе Е будут Бельгия, Словакия и Румыния.

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