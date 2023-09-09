В ближайшие три дня болельщиков ждут очередные матчи национальных сборных - игры отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. В частности, в субботу свою игру проведет сборная Украины - против команды Англии.
Также болельщиков спорта наверняка заинтересуют решающие матчи чемпионата мира по баскетболу. В воскресенье состоятся игра за 3-е место и финал турнира.
Vesti.ua традиционно собрали полный календарь крупнейших событий в спортивном мире - гид по телетрансляциям.
Футбол
08.09
19.00 Грузия - Испания, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1
21.45 Словакия - Португалия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1
21.45 Хорватия - Латвия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 2
21.45 Кипр - Шотландия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 3
09.09
02.00 Уругвая - Чили, отбор ЧМ-21026, Megogo Футбол 2
03.45 Бразилия - Боливия, отбор ЧМ-2026, Megogo Футбол 1
16.00 Азербайджан - Бельгия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 2
19.00 Украина - Англия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1
19.00 Эстония - Швеция, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 2
21.45 Северная Македония - Италия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1
21.45 Германия - Италия, товарищеский матч, Megogo Футбол 2
21.45 Косово - Швейцария, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 3
10.09
16.00 Казахстан - Северная Ирландия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1
19.00 Финляндия - Дания, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1
19.00 Венгрия - Чехия, товарищеский матч, Megogo Футбол 2
19.00 Черногория - Болгария, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 3
21.45 Ирландия - Нидерланды, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1
21.45 Албания - Польша, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 2
21.45 Литва - Сербия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 3
Баскетбол
09.09
15.30 Латвия - Литва, чемпионат мира, матч за 5-6 места. XSport
10.09
11.30 Германия - Канада, чемпионат мира, матч за 3-е место. XSport
15.30 США - Сербия, чемпионат мира, финал, XSport
Хоккей
08.09
20.00 “Ферьестад” (Швеция) - “Биль” (Швейцария), Лига чемпионов, XSport
09.09
21.00 “Белфаст Джайантс” (Северная Ирландия) - Больцано (Италия), Лига чемпионов, XSport
10.09
20.00 “Ферьестад” (Швеция) - “Ольборг Пайретс” (Дания), Лига чемпионов, XSport
Гандбол
10.09
16.00 “Киль” - “Мельзунген”, чемпионат Германии, Спорт-1
Пляжный волейбол
10.09
17.30 Queen & King of the Court. Этап в Роттердаме, Нидерланды. XSport +
Настольный теннис
10.09
20.00 Швеция - Италия, командный чемпионат Европы. XSport +
Легкая атлетика
10.09
19.00 WACT Gold. "Мемориал Бориса Ханцековича" в Загребе, Хорватия. Спорт-1
Автоспорт
09.09
18.30 Trans Am. Класс TA. Этап 10 на трассе Уоткинс-Глен, США. Спорт-1
Смешанные единоборства
09.09
18.00 Благотворительный турнир Hazard Fight Night 2 в Ивано-Франковске. XSport