В ближайшие три дня болельщиков ждут очередные матчи национальных сборных - игры отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. В частности, в субботу свою игру проведет сборная Украины - против команды Англии.

Также болельщиков спорта наверняка заинтересуют решающие матчи чемпионата мира по баскетболу. В воскресенье состоятся игра за 3-е место и финал турнира.

Vesti.ua традиционно собрали полный календарь крупнейших событий в спортивном мире - гид по телетрансляциям.

Футбол

08.09

19.00 Грузия - Испания, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1

21.45 Словакия - Португалия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1

21.45 Хорватия - Латвия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 2

21.45 Кипр - Шотландия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 3

09.09

02.00 Уругвая - Чили, отбор ЧМ-21026, Megogo Футбол 2

03.45 Бразилия - Боливия, отбор ЧМ-2026, Megogo Футбол 1

16.00 Азербайджан - Бельгия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 2

19.00 Украина - Англия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1

19.00 Эстония - Швеция, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 2

21.45 Северная Македония - Италия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1

21.45 Германия - Италия, товарищеский матч, Megogo Футбол 2

21.45 Косово - Швейцария, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 3

10.09

16.00 Казахстан - Северная Ирландия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1

19.00 Финляндия - Дания, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1

19.00 Венгрия - Чехия, товарищеский матч, Megogo Футбол 2

19.00 Черногория - Болгария, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 3

21.45 Ирландия - Нидерланды, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 1

21.45 Албания - Польша, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 2

21.45 Литва - Сербия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол 3

Баскетбол

09.09

15.30 Латвия - Литва, чемпионат мира, матч за 5-6 места. XSport

10.09

11.30 Германия - Канада, чемпионат мира, матч за 3-е место. XSport

15.30 США - Сербия, чемпионат мира, финал, XSport

Хоккей

08.09

20.00 “Ферьестад” (Швеция) - “Биль” (Швейцария), Лига чемпионов, XSport

09.09

21.00 “Белфаст Джайантс” (Северная Ирландия) - Больцано (Италия), Лига чемпионов, XSport

10.09

20.00 “Ферьестад” (Швеция) - “Ольборг Пайретс” (Дания), Лига чемпионов, XSport

Гандбол

10.09

16.00 “Киль” - “Мельзунген”, чемпионат Германии, Спорт-1

Пляжный волейбол

10.09

17.30 Queen & King of the Court. Этап в Роттердаме, Нидерланды. XSport +

Настольный теннис

10.09

20.00 Швеция - Италия, командный чемпионат Европы. XSport +

Легкая атлетика

10.09

19.00 WACT Gold. "Мемориал Бориса Ханцековича" в Загребе, Хорватия. Спорт-1

Автоспорт

09.09

18.30 Trans Am. Класс TA. Этап 10 на трассе Уоткинс-Глен, США. Спорт-1

Смешанные единоборства

09.09

18.00 Благотворительный турнир Hazard Fight Night 2 в Ивано-Франковске. XSport