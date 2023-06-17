В ближайший уик-энд болельщиков ждет много качественного и яркого футбола - матчи национальных сборных, которые продолжают борьбу за путевки на чемпионат Европы- 2024. Также пройду матч за 3-е место и финал Лиги наций.

Vesti.ua традиционно собрали полную афишу спортивных событий выходных - гид по телетрансляциям.

Футбол

16.06

19.00 Финляндия - Словения, отбор Евро-2024, Megogo Футбол Второй

19.00 “Барселона” - “Сельта”, чемпионат Испании (U-12), Megogo Футбол Первый

19.30 “Атлетик” - “Реал”, чемпионат Испании (U-12), Megogo Футбол Первый

21.45 Северная Македония - Украины, отбор Евро-2024, Megogo Футбол Первый

21.45 Польша - Германия, товарищеский матч, Megogo Футбол Второй

21.45 Мальта - Англия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол Третий

17.06

12.00 “Барселона” - “Райо Вальекано”, чемпионат Испании (U-12), Megogo Футбол Первый

13.30 “Барселона” - “Осасуна”, чемпионат Испании (U-12), Megogo Футбол Первый

14.00 “Реал” - “Вильярреал”, чемпионат Испании (U-12), Megogo Футбол Первый

16.00 Литва - Болгария, отбор Евро-2024, Megogo Футбол Первый

16.00 Люксембург Лихтенштейн, отбор Евро-2024, Megogo Футбол Второй

19.00 Норвегия - Шотландия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол Первый

19.00 Черногория - Венгрия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол Второй

19.00 Азербайджан - Эстония, отбор Евро-2024, Megogo Футбол Третий

21.45 Португалия - Босния и Герцеговина, отбор Евро-2024, Megogo Футбол Первый

21.45 Бельгия - Австрия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол Второй

21.45 Исландия - Словакия, отбор Евро-2024, Megogo Футбол Третий

18.06

11.00 ½ финала, чемпионат Испании (U-12), Megogo Футбол Первый

11.45 ½ финала, чемпионат Испании (U-12), Megogo Футбол Первый

13.30 Матч за 3-е место, чемпионат Испании (U-12), Megogo Футбол Первый

14.00 Финал, чемпионат Испании (U-12), Megogo Футбол Первый

16.00 Нидерланды - Италия, матч за 3-е место, Лига наций, Megogo Футбол Первый

19.00 Испания - Хорватия, финал, Лига наций, Megogo Футбол Первый

Пляжный футбол

17.06

16.30 Euro Winners Cup в Назаре, Португалия. Женщины. 1/2 финала. Sport 1

18.06

19.30 Euro Winners Cup в Назаре, Португалия. Женщины. Финал. Sport 1

21.00 Euro Winners Cup в Назаре, Португалия. Мужчины. Финал. Sport 1

Баскетбол

16.06

21.00 “Барселона” - “Реал”, Финал, 1-й матч, Sport 1

17.06

21.30 “Булонь-Леваллуа” - “Монако”, чемпионат Франции, 4-й матч, Sport 3

Теннис

17.06

13.00 Турнир WTA-250, Ноттингем (Великобритания), ½ финала, Setanta Sports +

18.06

15.00 Турнир WTA-250, Ноттингем (Великобритания), Финал, Setanta Sports +

Формула-1

17.06

23.00 Гран-при Канады, Квалификация, Setanta Sports +

18.06

21.00 Гран-при Канады, Гонка, Setanta Sports +

Смешанные единоборства

18.06

06.00 Марвин Веттори - Джаред Кэннонир. UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Setanta Sports +