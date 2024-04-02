Глава немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер считает, что в случае крупного военного конфликта Европа может остаться одна, в то время как США сосредоточатся на Азии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Financial Times.

Паппергер отметил, что США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе.

"Если очень рискованная ситуация в регионе приведет к полномасштабному вооруженному конфликту, США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа останется совсем одна", – считает Паппергер.

В течение последних десятилетий европейские лидеры считали само собой разумеющимся, что США придут на помощь континенту в случае военной угрозы, но "этого больше не произойдет", сказал Паппергер.

По его словам, если Дональд Трамп станет президентом США, "давление на Германию будет больше", но гонка за восстановление военной мощи страны будет продолжаться независимо от того, кто окажется в Белом доме.

Оборонный потенциал США столкнулся с собственными проблемами, среди которых Паппергер выделил растущую политическую поляризацию. "Большой задачей для следующего президента США будет сближение двух партий. Плохо, когда крупнейшая экономика мира – и крупнейшая оборонная мощь – представляет собой расколотую нацию", – сказал он.

Руководитель Rheinmetall также призвал европейские страны создавать крупные специализированные оружейные группировки, чтобы конкурировать с американскими соперниками.

Армин Паппергер также сказал в интервью, что если Европа хочет более тесного оборонного сотрудничества, то странам необходимо специализироваться на определенных военных технологиях.

Напомним, будущий вероятный кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что США "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО под его руководством до тех пор, пока европейские страны "будут играть честно".

В феврале Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.