Немецкая компания Adidas запретила футбольным фанам покупать футболки национальной сборной Германии с номером 44. До этого несколько средств массовой информации обратили внимание на то, что сочетание этих двух цифр и шрифт, которым они нанесены на футболку, слишком сильно напоминает эмблему нацистских отрядов СС, пишет Би-Би-Си.

Официальный представитель Adidas Оливер Брюгген сообщил, что фирма больше не будет продавать футболки с таким номером, но заявил, что какие-либо совпадения с нацистским прошлым Германии были непреднамеренными.

«Как компания мы придерживаемся политики противодействия ксенофобии, антисемитизму, насилию и ненависти в любых формах», — сказал он.

Adidas также сообщила, что дизайн футболки, в том числе шрифт для номеров, был разработан Немецким футбольным союзом (DFB) и его партнерами.

DFB сообщил в социальной сети Х (бывший твиттер), что внешний вид спортивной формы сборной Германии по футболу был предварительно отправлен в УЕФА для одобрения и «никто из участников процесса не видел никакого сходства с нацистской символикой».

Футбольный союз добавил, что теперь для номера 4 будет разработан для новый шрифт.

Первым о сходстве номера 44 на форме сборной Германии с символом СС написал историк Михаэль Кёниг. Он разместил пост в Х, в котором заявил, что подобный дизайн «вызывает большие вопросы с исторической точки зрения» — особенно в год, когда Германия будет принимать чемпионат Европы по футболу.

Руна СС была разработана в 1929 году, и ее использовали нацистские военизированные формирования. Позже, в годы Второй мировой войны, отряды СС принимали активное участие в множестве преступлений нацистского режима, в том числе массовом убийстве евреев в лагерях смерти.

Новая форма сборной Германии по футболу также подвергается критике за то, что в варианте для гостевых матчей в ней использован ярко розовый цвет. Авторы этой идеи говорят, что такой выбор должен подчеркивать культурное разнообразие Германии, но критики считают его противоречащим традициям и вызванным желанием привлечь финансирование для DFB.

Компания Adidas производила форму для сборной Германии по футболу с 1950-х.

Однако недавно Немецкая футбольная ассоциация решила отказаться от услуг Adidas с 2027 года и перейти на форму американской компании Nike. Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал этот шаг «непатриотичным».