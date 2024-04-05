Международные резервы Украины в марте выросли на 18% и на 1 апреля составили 43,8 миллиарда долларов. Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такая динамика обусловлена значительными (более 9 млрд долл) объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

В частности, в течение марта динамику международных резервов определяли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Нацбанке поступило 9,31 млрд долл. Из этой суммы:

4,9 млрд долл - от ЕС первый транш в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility;

1,62 млрд долл - от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании;

1,5 млрд долл - от Канады;

880,7 млн долл - от МВФ;

286,2 млн долл - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

118,2 млн долл - грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

32,4 млн долл - грантовые средства от Сербии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 363,5 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 728,5 млн долл.

Также на резервы повлияли операции Национального банка на валютном рынке. Согласно балансовым данным регулятор продал на валютном рынке 1,8 млрд долл и выкупил в резервы 25,9 млн долл. Итак, чистая продажа валюты НБУ в марте составила 1,8 млрд долл.

Также на резервы повлияла переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В марте благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 266,3 млн долл. США.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,8 месяца будущего импорта", - резюмировали в Нацбанке.

Напомним:

По состоянию на 1 марта международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 37,05 миллиардов долларов. В феврале они снизились на 3,8%.