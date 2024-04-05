Генеральный штаб Вооруженных сил дал пояснения относительно нового законодательства Украины об уменьшении призывного возраста.

Как отмечается в сообщении Генштаба в Telegram, Президентом Украины подписан Закон Украины от 30.05.2023 № 3127-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", которым уменьшен с 27 до 25 лет возраст пребывания граждан на воинском учете призывников, передает УНИАН.

"В частности, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с воинского учета призывников и постановке на воинский учет военнообязанных. Совершенствование организации воинского учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отмечают, что Верховной Радой Украины в первом чтении принят проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (р.н. 10449 от 30.01.2024), которым предусмотрена отмена срочной военной службы и введение вместо нее базовой военной службы и базовой общевойсковой подготовки. В частности, в законопроекте предусматривается возможность выбора призывниками года прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

"Учитывая указанное, пребывание граждан на воинском учете призывников до достижения ими 27-летнего возраста потеряло актуальность и было уменьшено до 25 лет", - пишет Генштаб.

Обращается внимание, что со вступлением в силу вышеупомянутого Закона Украины территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, которые находились на воинском учете призывников и достигли 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

В Генштабе отмечают также, что в течение апреля-мая осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях. Это происходит во исполнение Указа Президента Украины от 07.03.2024 № 149/2924 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы".

"Всего в Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек", - информирует Генштаб.

Как сообщалось ранее, в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность украинской армии восстанавливать и реконструировать имеющиеся подразделения и создавать новые.

Верховная Рада проголосовала законопроект о снижении предельного возраста призывников до 25 лет 30 мая 2023 года - 304 депутата поддержали документ с регистрационным номером 9281.

2 апреля уже в этом году президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым в Украине снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Закон вступает в силу на следующий день после публикации.