Верховная Рада может разрешить выставить на приватизацию недвижимость и имущество коммунальных и государственных медицинских учреждений, которая не используется в их деятельности. Соответствующие нормы предусмотрены в законопроекте №11071, рассказал заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан (”Слуга народа”), сообщает пресс-служба Верховной Рады.

“Государственные и коммунальные учреждения здравоохранения по действующему законодательству не подлежат приватизации. Вместе с тем, законопроект предлагает создать больше возможностей и для самих медицинских учреждений, и для общин, когда для этого есть объективные основания. Потому что на практике в собственности медучреждений часто есть отдельные объекты, которые не используются по назначению, однако владелец лишен права распорядиться ими эффективно”, — объяснил депутат.

По его словам, законопроект вводит возможность выставить на приватизацию отдельные объекты и имущество медучреждений, которые более трех лет не используются для предоставления населению медицинских услуг или реабилитационной помощи.

“Этот трехлетний срок станет мерой предотвращения злоупотреблений, и будет начинаться он с момента внесения информации о таких объектах в электронную торговую систему. В переходный период, до обеспечения соответствующей технической возможности, такая информация будет доступна на сайте профильного министерства и органов местного самоуправления “, — считает Мовчан.

Кроме того, законопроект закрепит для коммунальных учреждений здравоохранения возможность и дальше арендовать для своих нужд государственное и коммунальное имущество на льготных условиях без проведения аукционов.

“Такое право они имели как учреждения, финансируемые за бюджетные средства, пока в процессе реформирования медицинской отрасли их организационно-правовая форма не претерпела изменений”, — добавил депутат.

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