Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата. О том, как голосовали парламентарии и когда новый закон о мобилизации вступит в силу - в материале РБК-Украина.

Как голосовали нардепы

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 192

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 2

"Платформа за жизнь и мир" - 18

"За майбутне" - 12

"Голос" - 16

"Довира" - 15

"Восстановление Украины" - 16

Внефракционные - 12

Голосование в Верховной Раде за законопроект о мобилизации во втором чтении

Как отметил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о демобилизации.

Что предусматривает закон о мобилизации

Основные положения из документа следующие:

Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.

Не нужно идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАПе. Граждане, состоящие на военном учете, могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выражает желания продлить службу).

Признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти ВВК.

Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

Получившие II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.

Что касается консульских услуг за границей, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.

Ограничение права вождения для уклонистов от военной службы. Однако есть исключения.

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ. Требуется на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящим на учете (сняты с него).

Когда начнут действовать новые правила

Отныне, когда законопроект принят во втором чтении (в целом), согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту. И после этого через месяц закон вступает в действие.

Законопроект о мобилизации и других изменениях

Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который прошел первое чтение 7 февраля. А сегодня, соответственно, второе.

После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, поданным нардепами. Уже 9 апреля Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению.

Добавим, самый большой резонанс вызвало то, что из документа исключили норму о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Это было сделано по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ожидается, что теперь правительству поручат разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос освобождения от военной службы во время действия правого режима военного положения. На его разработку был заложен срок в 8 месяцев.