12 квітня 2024 року Спасо-Преображенський кафедральний собор відвідала французька делегація на чолі з послом по справах Східного партнерства та Чорного моря Мікаелем Ру.

Делегація була ознайомлена з історією цієї святині та отримала відповіді на хвилюючі запитання щодо трагедії 23 липня 2023 року. Відновлення продовжується, все це відбувається завдяки вам, нашим парафіянам та всім небайдужим учасникам.

Дякуємо за допомогу та участь у відбудові духовного центру Півдня нашої Держави. Молимося і віримо, що Господь допоможе нам завершити цю справу. Сподіваємося на подальшу співпрацю! Відбудуємо собор разом!

источник