Нью-йоркский музей утверждает, что не проявлял "гендерной враждебности" и имел процедуры, позволяющие артистам сообщать о проблемах во время нашумевшего выступления в обнаженном виде.

Музей современного искусства в Нью-Йорке ответил на обвинения в том, что он не предотвратил сексуальные нападения на художника, участвовавшего в работе над проектом Марины Абрамович в 2010 году, заявив, что не может нести ответственность за выдвинутые против него обвинения.

Мастер перформанса Джон Бонафеде в судебной жалобе, поданной в суд штата Нью-Йорк в прошлом месяце, подробно описал семь случаев сексуальных домогательств со стороны пяти пожилых людей во время участия в выставке Абрамович под названием "Imponderabilia" в 2010 году.

Печально известный перформанс, первоначально поставленный в 1977 году Абрамович и ее тогдашним партнером Улаем, включает в себя двух полностью обнаженных исполнителей, стоящих в дверном проеме, заставляя публику проходить между ними и выбирать, к кому из них повернуться лицом.

Бонафеде утверждает, что MoMA "фактически знал о продолжающихся сексуальных нападениях на многих своих работников-перформеров... но намеренно и по халатности не предпринял корректирующих действий, чтобы предотвратить повторение этих нападений".

В иске также утверждается, что еще один перформер был уволен в день открытия выставки за несоблюдение неподвижности, и что Бонафеде изначально предпочел хранить молчание, чтобы избежать подобной участи.

Во вторник MoMA потребовал отклонить иск и отверг все обвинения Бонафеде, "даже если это правда", как сказал адвокат, представляющий музей.

Юрист подчеркнул, что MoMA не проявлял никакой "гендерной враждебности", которая могла бы сделать его ответственным за то, что якобы произошло с Бонафеде на выставке.

В судебном заявлении Бонафеде рассказывает о том, что нападения были "до жути похожими", описывая, как очередной "пожилой мужчина" поворачивался к художнику, опускал руку и "ласкал и щупал" его гениталии, а затем "задерживался на мгновение, прежде чем перейти в следующий зал галереи".

В ответе MoMA говорится следующее: "Хотя случайные контакты были ожидаемы, MoMA предписал артистам процедуры, позволяющие сообщать о любых проблемах".

В нем добавляется: "MoMA нанял менеджера сцены, чтобы тот служил связующим звеном между исполнителями и кураторами MoMA. Исполнители и сотрудники MoMA создали систему сигналов для оповещения охраны в случае неуместных прикосновений к исполнителям, протоколы которой были включены в руководство для исполнителей".

Недавно перформанс "Imponderabilia" был заново поставлен в Королевской академии искусств в Лондоне в рамках первой ретроспективы сербской художницы.

Наш комментарий

В первые десятилетия XX века закончился огромный исторический период в искусстве, включающий в себя и тот, что начинался Ренессансом. Мы свидетели действительно большого кризиса художественной системы. И этот кризис может длиться не одно столетие, сопровождаясь реминисценциями. На разных этапах это было: от Античности к Средним векам, от Средних веков к Возрождению. И вот сейчас, захватив почти весь двадцатый, этот кризис, вероятно, продлится и весь XXI век. Меня часто спрашивают, что такое «Черный квадрат» Малевича. Я отвечаю: это декларация — «Ребята, всё кончилось». Малевич правильно тогда сказал, суммируя глобальную деформацию и слом, отражённые прежде в кубизме.

Но ведь трудно с этим смириться. Поэтому и началось: дадаизм, сюрреализм, «давайте вещи мира столкнем в абсурдном сочетании» — и поскaкало нечто на кузнечиковых ногax. И дальше, и дальше… уже концептуализм, и проплыла акула в формалине. Но это всё не то, это упражнения вокруг пустоты: чего бы такого сделать, чтобы удивились. В новом времени, а значит, и в искусстве Дух становится никому не нужен. Поскольку искусство, хотите вы этого или нет, это всегда диалог с миром.

Ясно: то, что сейчас показывают на наших биеннале, это уйдет. Потому что консервированные акулы и овцы — это не художественная форма. Это жест, высказывание, но не искусство.

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