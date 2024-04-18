В конце трехдневного саммита ожидается, что участники примут совместное обращение к Израилю проявить сдержанность после недавней массированной ракетной атаки Ирана при участии сотен беспилотников.

Также на встрече будет обсуждаться новый раунд санкций, призванных снизить способность Ирана использовать такое оружие как БПЛА и поставлять его союзникам, включая радикальные движения ХАМАС и "Хезболлах".

После нападения Тегерана на Израиль безопасность на месте проведения мероприятия была усилена. Во встрече принимают участие глава МИДа Украины и генеральный секретарь Нато. В повестку дня также включен вопрос о военной помощи Украине.





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