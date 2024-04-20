Представители правых и левых сил Франции провели дебаты по поводу европейского "Зеленого курса". В мероприятии, организованном Экологическим аналитическим центром, приняли участие шесть кандидатов на европейских выборах.
Споры в лекционном заде Университета Анже, продолжались более двух часов. Каждая сторона высказала свое мнение по вопросам защиты окружающий среды.
Валери Хайер, депутат Европарламента от партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона, выступила в защиту "Зеленого курса" и предложила заключить "Европейский голубой пакт".
Валери Хайер, депутат Европарламента:"Мы должны защитить океаны, нам необходимо запретить глубоководную добычу полезных ископаемых, поддержать наших рыбаков и бороться с загрязнением пластиком. Это мое предложение".
Оппозиция осуждает "Зеленый курс
Кандидат от левых и депутат Европарламента Рафаэль Глаксманн призвал к европейскому экологическому протекционизму и открыто высказался в поддержку развития французской атомной энергетики для достижения чистого углеродного континента к 2050 году - главной цели "Зеленого курса", подписанного в 2019 году.
Франсуа-Ксавье Беллами, кандидат от правых, представляющий партию "Республиканцы", также оказался убежденным сторонником атомной энергетики, но, в отличие от своих левых коллег, заявил, что технологические исследования и разработка низкоуглеродных видов топлива являются ключом к сокращению выбросов, а не к снижению потребления.
Между тем член Европарламента от "зеленых" Мари Туссен обвинила остальных кандидатов в блокировании какого-либо прогресса в реализации "зеленого соглашения".
На дебатах не присутствовал Жордан Барделла - председатель ультра-правого "Национального объединения", лидирующего в опросах. Вместо него в Анже прибыл Жан-Филипп Танги, который, впрочем не баллатируется.
В ходе дебатов все кандидаты заявляли, что партии, которые они представляют, занимаются вопросами, связанными с изменением климата и глобальным потеплением. Но как ультраправые, так и консервативные партии, выступили против "Зеленого курса" ЕС, цель которого - сделать Европу углеродно-нейтральным континентом к 2050 году. Таким образом, они поддержали фермеров, протестовавших, во Франции и других странах Европейского союза.