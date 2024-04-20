В Университете Анже шесть кандидатов на выборы в Европарламент спорили по поводу "Зеленого курса" ЕС. Одни выступают за сделку, дургих она не устраивает.

Представители правых и левых сил Франции провели дебаты по поводу европейского "Зеленого курса". В мероприятии, организованном Экологическим аналитическим центром, приняли участие шесть кандидатов на европейских выборах.

Споры в лекционном заде Университета Анже, продолжались более двух часов. Каждая сторона высказала свое мнение по вопросам защиты окружающий среды.

Валери Хайер, депутат Европарламента от партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона, выступила в защиту "Зеленого курса" и предложила заключить "Европейский голубой пакт".

Валери Хайер, депутат Европарламента:"Мы должны защитить океаны, нам необходимо запретить глубоководную добычу полезных ископаемых, поддержать наших рыбаков и бороться с загрязнением пластиком. Это мое предложение".

Оппозиция осуждает "Зеленый курс

Кандидат от левых и депутат Европарламента Рафаэль Глаксманн призвал к европейскому экологическому протекционизму и открыто высказался в поддержку развития французской атомной энергетики для достижения чистого углеродного континента к 2050 году - главной цели "Зеленого курса", подписанного в 2019 году.

Франсуа-Ксавье Беллами, кандидат от правых, представляющий партию "Республиканцы", также оказался убежденным сторонником атомной энергетики, но, в отличие от своих левых коллег, заявил, что технологические исследования и разработка низкоуглеродных видов топлива являются ключом к сокращению выбросов, а не к снижению потребления.

Между тем член Европарламента от "зеленых" Мари Туссен обвинила остальных кандидатов в блокировании какого-либо прогресса в реализации "зеленого соглашения".

Мари Туссен, кандидат от Партии зеленых:"Во время этих дебатов вы слышали, как кандидаты заявляют, что изменение климата важно для них и, что они считают необходимым продолжать борьбу за окружающую среду. Не дайте себя обмануть. Сегодня "Зеленый курс" находится под угрозой. Под угрозой, потому что большинство партий здесь подрывают любые шаги на пути борьбы с изменением климата и социальной несправедливостью".

На дебатах не присутствовал Жордан Барделла - председатель ультра-правого "Национального объединения", лидирующего в опросах. Вместо него в Анже прибыл Жан-Филипп Танги, который, впрочем не баллатируется.

Жан-Филипп Танги, вице-президент партии "Национальное объединение":"Невозможно проводить избирательную кампанию, общаясь только с экспертами. Жордан Барделла сейчас встречается с избирателями. Я знаю, что другие кандидаты не выходят на встречу с избирателями, а мы выходим".

В ходе дебатов все кандидаты заявляли, что партии, которые они представляют, занимаются вопросами, связанными с изменением климата и глобальным потеплением. Но как ультраправые, так и консервативные партии, выступили против "Зеленого курса" ЕС, цель которого - сделать Европу углеродно-нейтральным континентом к 2050 году. Таким образом, они поддержали фермеров, протестовавших, во Франции и других странах Европейского союза.