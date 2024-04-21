Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Китайский лидер призвал обе стороны развивать отличительные черты взаимной выгоды и общего выигрыша, добиваясь совместных успехов.

Как заметил китайский лидер, в настоящее время по всему миру ускоряются невиданные за целое столетие изменения, человечество сталкивается с растущими рисками и вызовами. Эти проблемы не могут быть решены без сотрудничества крупных стран.

Лидеры двух стран также провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису, отметив, что и Китай, и Германия привержены целям и принципам Устава ООН, выступают против применения ядерного оружия или нападения на мирные ядерные объекты, призывают к усилиям по надлежащему решению проблемы глобальной продовольственной безопасности и соблюдению международного гуманитарного права.

Си Цзиньпин заявил, что Китай не является стороной кризиса в Украине, но собственным способом последовательно содействует мирным переговорам. По его словам, КНР поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, выступает за проведение в подходящее время международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной и обеспечит равноправное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех планов мирного урегулирования.

Си Цзиньпин предложил четыре принципа по урегулированию украинского кризиса

(Источник: Агентство Синьхуа) 17/04/2024,08:32

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа во избежание движения по спирали эскалации украинского кризиса и даже его выхода из-под контроля, а также в целях скорейшего восстановления мира. Си Цзиньпин подчеркнул, что в нынешней ситуации, чтобы не допустить движения по спирали эскалации и даже выхода конфликта из-под контроля, стороны должны работать сообща, чтобы как можно скорее восстановить мир. Для осуществления этой цели он предложил четыре принципа.

"Во-первых, мы должны отдавать приоритет поддержанию мира и стабильности и не стремиться к личным выгодам.

Во-вторых, охладить ситуацию и не подливать масла в огонь.

В-третьих, следует накапливать условия для восстановления мира и не обострять противоречия в дальнейшем.

В-четвертых, необходимо уменьшить негативное влияние на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок", - предложил Си Цзиньпин.

В этой связи ставится вопрос: Одобряете ли Вы четыре принципа Си Цзиньпина по урегулированию российско-украинского кризиса?