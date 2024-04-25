Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года в Кёнигсберге. Он стал одним из основателей эпохи Просвещения, современной философии и науки. Обозреватель BILD Марта Вэйз выделила четыре идеи автора «Критики чистого разума», которые наиболее актуальны сегодня:

🔻Ответственность перед собой

В центр изучения Кант поставил человека и его ответственность за самого себя. «Имей мужество использовать собственный разум», — писал он. «Тот, кто становится пресмыкающимся червём, может ли потом жаловаться, что его раздавили?»

🔻Вопросы самому себе

Кант сформулировал четыре вопроса, которые должен задавать себе каждый: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? Что такое человек?

🔻Категорический императив

Это понятие Канта считают основой современной морали. «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом», — писал он. «Две вещи наполняют душу всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них — это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне»

🔻Вечный мир

В труде «К вечному миру» Кант описал войну как одно из величайших бедствий человечества, которое противоречит его идее разума. «Величайшие беды, которые угнетают нравственно облагороженные народы, возникают из-за войны»





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