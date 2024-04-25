1:35 - 14-го апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти преподобного Иоанна Лествичника, Высокопреосвященный Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. В евангельском чтении этого воскресного дня прозвучал рассказ об исцелении Иисусом Христом бесноватого отрока.

3:50 - 17-го апреля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы была совершена исповедь духовенства первого Одесского городского благочиния, после которой соборно совершена Литургия Преждеосвященных Даров. Богослужение возглавил викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор.

5:26 - Вечером 17-го апреля архиепископ Арцизский Виктор совершил утреню с чтением полного Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре. По завершении богослужения был совершен постриг насельниц монастыря в иноческий чин.

8:17 - Следующую, 6-ю, неделю Великого поста Церковь именует «седмицей ваий», после которой наступает праздник Входа Господня в Иерусалим. А до этого, 27-го апреля, мы молитвенно отмечаем Лазареву субботу. В Одесской духовной семинарии выложен на ютуб-канале цикл видеолекций «Весна духовная. Великий пост с богословами». В нем преподаватели духовной школы рассказали о значении этих и других событий Великого поста.

11:40 - В минувшие несколько дней Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы, в котором продолжаются восстановительные работы, посетили многие гости, в том числе делегации из Франции и США. 15-го апреля в соборе побывал временно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев.

13:00 - Двое святых, которые вспоминаются на протяжении всего Великого поста – прп. Андрей Критский и прп. Мария Египетская. Эти два разных человека никогда не встречались в земной жизни, тем не менее их нередко изображают вместе на иконе. Прп. Андрей Критский с 14 лет в монастыре прп. Саввы Освященного, где учился молитве и посту, ведя строго монашескую жизнь. Совсем другая жизнь была у Марии Египетской, которая, будучи долгое время блудницей, захотела войти в храм, но какая-то сила удерживала её. Осознав своё падение, она начала молиться перед иконой Богородицы, находившейся в притворе храма. Искреннее покаяние грешницы было принято: Божия Матерь указала Марии спасительный путь. Сразу после этого бывшая блудница удалилась в заиорданскую пустыню, где прожила в молитве и покаянии несколько десятков лет, перенося все лишения и страдания такой жизни. После этих многолетних искушений страсти оставили её, закончилась пища, взятая из Иерусалима, а одежда истлела от ветхости, но, как повествует её житие, «с того времени сила Божия преобразила душу и тело». Что же общего между св. Андреем Критским и св. Марией Египетской? Почему Церковь соединила их в одной длинной службе? Один – праведник от юности, другая – покаявшаяся грешница. Оба они – великие учителя покаяния, и пример обоих говорит о том, что покаяние необходимо всем. Нет никого, кто бы в нем не нуждался. Прожил ли ты всю жизнь в монастыре, или провел ее в непрестанном грехе? Все равно ты нуждаешься в покаянии. Ибо грех не только в поступках человека. Он гораздо глубже. Он в сердце, и может, как червь яблоко, изъесть все сердце изнутри, даже без видимых внешних проявлений. И еще одну великую истину открывают нам эти святые: пусть никто не отчаивается в спасении. Бог внимает и праведнику, и грешнику, и Он ищет, именно ищет желание исправиться в самом ожесточенном сердце, ждет и с радостью принимает покаяние самого последнего грешника.