Общая сумма вкладов физлиц (в том числе физлиц-предпринимателей) в банках Украины по состоянию на 1 апреля 2024 года составила 1 228,4 млрд грн — это на 20,3 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало апреля:

вклады в национальной валюте — 789,1 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 439,3 млрд грн.

При этом доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 апреля 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов — 140,5 млрд грн (11,4% от общей суммы вкладов). Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

В ФГВФЛ напомнили, что с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц”, на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются на 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 апреля 2024 г. в реестре участников Фонда 63 банка.