Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Нынешняя поддержка со стороны Штатов, вероятно, не позволит отвоевать значительную часть оккупированных в 2022 году территорий.

The Hill пишет, что нынешний пакет помощи должен предоставить Силам обороны надлежащую поставку до конца года. Последующая поддержка может зависеть уже от результатов президентских выборов в 2024 году. Впрочем, эта неопределенность может быть стимулом для Украины касаемо эффективного использования имеющихся ресурсов.

Обнародованный Пентагоном список вооружения, которое предоставит Украине в рамках нового пакета помощи, включает оружие, наиболее подходящее для ведения оборонной войны.

В частности, Штаты поставят Украине дальнобойные ATACMS, которые способны поражать на расстоянии 190 миль (305 км). Это позволит бить по аэродромам террористов, а также логистическим центрам в тылу Российской Федерации.

Издание обратило внимание и на то, что в списке не содержатся танки Abrambs. Возможно, это связано с их якобы уязвимостью к вражеским беспилотникам, которые военные не могли сбить из-за отсутствия необходимого вооружения. В частности, Силы обороны не смогли применить на поле боя "общевоенный подход", предусматривающий координацию действий пехоты, артиллерии, бронетехники и авиации, что позволило бы использовать Abrams более эффективно.

"Украина, возможно, сможет вернуть назад некоторые успехи России, достигнутые за последние несколько месяцев, но она не может позволить себе еще одного тотального наступления", - отметило издание.

Помощь со стороны США

Стоит добавить, что только недавно Плата представителей все же проголосовала за инициированный спикером Майком Джонсоном законопроект о помощи Украине. Позже документ был одобрен Сенатом, а также подписан главой Белого дома Джо Байденом. В этот же день президент США также анонсировал новый пакет поддержки Киеву.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, помощь США также будет включать дальнобойные ракеты ATACMS. Впрочем, позже выяснилось, что Штаты уже передали их Силам обороны в начале апреля.